好市多爆賣商品何其多，三不五時就會出現新夯貨，讓消費者不停追逐搶購。美國調查「年度零售業者偏好指數」顯示，，好市多消費者忠誠度高，在全美零售商店中位居第二。為何好市多能牢牢抓住消費者的心，美媒分析，好市多有不為人知的行銷策略，有三點是他們致勝的關鍵。

《CNBC Make It.》報導，根據消費者數據公司Dunnhumby調查美國「年度零售業者偏好指數」（Retailer Preference Index），好市多擁有一群死忠追隨的顧客，他們情願掏出大把鈔票，其實是被一套精準的行銷策略所引導，其中有三點是好市多挑起消者者爆買欲的主要原因，讓他們去好市多前即使已臚列採購清單，仍常會失控爆買額外的東西。

1.商品擺設有學問 讓人大玩尋寶遊戲

好市多的商品擺放其實經過精心安排，像是牛奶、雞蛋之類的生活必需品，通常放在大賣場最裡面，讓消費者不得不跨整座賣場，沿途邊走邊看，採購車的東西就愈來愈多。

2.打造獨特好市多經驗 顧客流連忘返

好市多從整體賣場設計到各種貼心服務，就是要鼓勵消費者慢慢逛，消費者在店內待得愈久，買的東西也愈多。大賣場常見的試吃活動讓人流連忘返。專家指出，民眾試吃和消費金額間有直接的關連。另外，好市多商品大包裝、低價格的行銷手法，讓民眾怎麼買都有「賺到」的感覺。

3. 商品自成生態系統 讓消費者有入不完的坑

好市多採會員制，全球已擁有超過9400萬會員。這些會員忠誠度極高，高達90%的會員選擇續約。專家認為，好市多的品牌形象，保證價格和品質一致性，能吸引顧客持續上門。

(中時電子報)