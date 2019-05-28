苗栗縣議員張顧礫28日在議會質詢中指出，通霄鎮五北五南里路段交界的天橋使用率極低，除了容易成為治安死角，老舊問題恐將出現水泥龜裂、石塊掉落砸傷人意外等，使用者的安全堪慮，且天橋的存在無法設置斑馬線，造成附近居民困擾，要求縣府正式天橋存廢問題。

張顧礫日前會同相關單位會勘通霄鎮五北五南里交界的天橋，居民反映，過去該座天橋用於學童上下課使用，但近年面臨少子化問題，學童多被家長載送至校門口便鮮少使用，且附近為年長者居多，行動不便「實在沒辦法爬上天橋」，致天橋功能逐漸喪失，更對他抱怨「腳麻怎麼走？」希望能行走平面道路過馬路。

且張顧礫也爭取於該路段畫設斑馬線，保障行人安全，但卻遭「設有天橋無法設斑馬線」規定駁回。他說，天橋使用率低，老舊天橋也出現牆柱龜裂、鋼鐵生鏽等問題，每年清潔維護經費實為一大負擔，經濟效益不成比例，盼縣府正視天橋存廢問題。縣府工務處長趙清榮表示，雖天橋屬地方公所管轄，但縣府皆會對縣內天橋做安全性檢測，目前中央無天橋拆除相關計畫，但管理機關可針對陸橋存廢與維修問題，評估後做因應措施，將先送回地方機關檢討。

(中時 )