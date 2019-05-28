原本呼聲極高的年輕代表洪千芸，上周五臨時會上突然宣布退選，禮讓資深前輩。（謝瓊雲翻攝）

已連任三屆代表的蘇文徹（右），原本極力爭取副主席寶座，不料結果卻不如己意。（謝瓊雲翻攝）

芬園鄉代表會副主席懸缺多時，有意角逐的三方人馬歷經三個月角力，最後結果令人跌破眼鏡，呼聲極高的最年輕鄉代洪千芸公開宣布退選，蘇文徹也表態願意退讓，最後由已連任四屆的64歲老代表黃瑞拱獲得6票，當選副主席。

原本表態角逐副主席寶座的有洪千芸、蘇文徹和黃瑞拱，上周五24日召開臨時會，有代表提案進行副主席選舉獲連署通過，決議27日舉行選舉，原本呼聲最高的洪千芸卻突然宣布不選，令全場意外。

投票日當天，黃瑞拱6票、蘇文徹2票，與黃瑞拱同屬第三選區的69歲代表黃良榮也2票。主席林忠誠和洪千芸都投給黃瑞拱，蘇文徹獲得自己和代表江黃秀銀，黃良榮則另外獲得代表楊敏惠支持。

洪千芸指出，自己還很年輕、從政路很長，幾經思考並和家人討論後，決定禮讓資深前輩，因此也鼓勵支持者轉投黃瑞拱；對此結果，蘇文徹陣營也只能接受。

選情峰迴路轉，不只影響藍軍立委選情在芬園鄉的布局，主席林忠誠的態度成最後關鍵。林忠誠強調，多次在會中公開呼籲，也私下多番協調，大家都是已共事多年的好同事，不要為了副主席之爭傷了彼此和氣，相信這個結果，大家都能接受，也算圓滿落幕。

(中時 )