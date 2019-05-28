台中市副祕書長陳如昌28日專案報告花博檢討與效益，花卉種類、數量過少，造成民眾對花博的期待存有巨大落差，影響觀賞口碑。（盧金足攝）

台中花博原預期吸引800萬參觀人次，展期結束統計入園為724萬6680人次。（圖／台中市府提供）

花博畫下句點，卻再掀龍燕戰火。台中市府副祕書長陳如昌28日在市政會議專案報告花博效益與檢討，原預期800萬參觀人次，近6個月展期入園為724萬6680人次，民眾嫌花太少，期待有巨大落差。前市長林佳龍的花博發言人陳文信籲新市府與其逢龍必反，檢討報告爭功諉過，不如好好在「後花博時期」造福后里、豐原、外埔居民公共建設努力。

陳如昌進行檢討報告時，透露花博結束後，安排志工與其親友參訪，在園區聽到兩名年輕人對話，一人問「為什麼不買票？」另一人答稱「不值得我買票，因為看不到花」，硬體建置及交通接駁成本增加，排擠植栽花卉經費，成花卉種類、數量過少，與民眾對花博期待存有巨大落差。

市府原預估票務及其他廣告等收入為22億，實際收益8億，短收14億元，市府檢討規畫過多固定式設施，僅部分區域如花舞館、豐原庭園競賽區等有不同檔期展出內容，其餘展覽內容為無換展的一次性展出，影響民眾重遊意願。

「盡管外界的各種紛擾，市民的滿意最重要！」台中市長盧秀燕說，根據旺旺中時民調顯示，曾參觀台中花博市民，有6成3感到滿意，花博奠定台中建設基礎，市府會在這個基礎上永續建設，經營台中。

龍陣營由陳文信站上火線反擊，盧市府上任後，免費政策導致品質受影響，賠了門票收入還損及城市國際形象，坐實「免費的最貴」這句話，恐怕這才是各界最應該檢討的問題，盼新市府延續「花博精神」，成為一股影響台灣的正面能量。

(中時 )