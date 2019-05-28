《阿斯達年代記》集結最強男神宋仲基(左起)、張東健，以及女神金玉彬和金智媛等堅強實力派演員主演。Netflix提供

今年最受到矚目的史詩級磅礡奇幻韓劇《阿斯達年代記》，今天在首爾盛大舉行新戲記者會，宋仲基不僅侃侃而談婚後狀況放閃，張東健也被爆料身為人夫依舊擁有超高人氣，現場兩大男神互比愛心，還手牽手出場，宋仲基與張東健敬業配合卻也頻頻笑場。

被問到參與演出的理由時，張東健表示他本身非常喜歡金榮昡和朴尚淵兩位編劇的作品，再加上聽到導演是金元錫就更是充滿悸動。宋仲基則透露自己因為《樹大根深》而與編劇們合作過，當時因飾演反派而無法一起拍到最後，沒想到又能再次合作深感榮幸。女主角金智媛與金玉彬兩人則表示在看過劇本之後，都覺得若就此錯過此劇的演出機會將相當可惜，可能再也無法遇到如此精彩的戲，所以爽快答應演出。

《阿斯達年代記》製作費用驚人，創下單集30億韓元(約新台幣8590萬)、整部戲製作費更高達540億韓元(約新台幣15億元)的天價紀錄。宋仲基表示若說對這部分沒有壓力的話那就是騙人的了，但幸好有張東健在，他就是自己能減輕壓力的原因，且大概是因為一邊運動一起準備演戲的關係，讓自己相當有安全感。

宋仲基還搞笑透露這次是繼《太陽的後裔》之後再次與金智媛合作，先前兩人演對手戲的機會不多，這次就有許多互動，也發現原來她的演技很棒，常讓自己有種全新的、起雞皮疙瘩的感覺，而金玉彬則是很講究細節，是位相當優秀的演員。由於提到了安心，宋仲基更大方表示結婚之後雖然對演戲方面沒有太大的影響，但卻讓自己獲得了安全感，老婆（宋慧喬）也是編劇導演的粉絲，還特別交代他要集中精神演到最後，並且不斷給予加油鼓勵。

《阿斯達年代記》這次分成三部播出，前半段多著重四人成長背景與各自的互動，金玉彬表示跟張東健拍戲默契很好，演戲時還會給予意見，兩人相處很自在，還不忘爆料張東健到哪都深受歡迎，幾乎人見人愛相當羨慕，不過金玉彬也語帶可惜的表示，看到宋仲基演戲時覺得他很厲害，很想趕快演對手戲，主持人藉機要金玉彬站起來對宋仲基喊話做個「眼睛交流」，金玉彬搞笑表示：「你快點長大，這樣才有資格跟我一起演對手戲啦！」Netflix年度韓國大戲《阿斯達年代記》6月1日盛大播出，台灣每周六日22：30與韓國同步播出。

(時報周刊)