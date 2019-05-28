柳營奇美營養科團隊設計出QQ果凍粽，吃得到肉粽原味又好入口，配上容易料理的鳳梨銀耳露，讓失智長輩也能感受節慶氣氛。（莊曜聰攝）

失智長輩逐漸退化後，進食會發生問題，包括食慾不佳、拒食等情形，晚期還有咀嚼吞嚥困難的現象，更別說傳統節慶時吃的湯圓、粽子了，為讓這些長輩能透過飲食喚起記憶，柳營奇美醫院營養科團隊設計出QQ果凍粽、酸甜旺來銀耳露等，喚醒長輩舌尖上的記憶，也是另類的食療方法。

目前全台失智症人口已逾28萬，且罹病人數逐年增加，柳營奇美醫院營養師徐莉涵說，失智症是一種慢性腦部退化疾病，包含多種症候群，在罹病時間較長的病患中，容易有進食上的障礙，食物含在口中無法吞下去、容易嗆到，晚期還有吞嚥困難，連怎麼吃飯都「忘了」，因此得避免黏性強、不易咀嚼的食材。

也因此東方人重視的元宵、端午等節慶，應景食物如湯圓、粽子等，對這些失智長輩來說是「最遙遠的距離」，過節的氣氛也越來越淡，但其實有其他方式可以改善這個問題，甚至喚醒他們對於節慶的記憶。

柳營奇美醫院營養科團隊因此利用在一般藥局可以買到的「食物輔助調整劑」可以改變食材的黏性，設計出QQ果凍粽，只要將一顆粽子及等重的水放入果汁機，再加入總重2％的「食物輔助調整劑」攪打均勻，再用平底鍋加熱到80度以上膠化後，倒入模具塑型就完成了，保留粽子的原味，咀嚼吞嚥也不是問題。

徐莉涵說，也可以用相同方式利用在別的食材上，讓失智長輩跟一般人同樣能享用應景美食，端午節將至，她也建議，粽子是高熱量、高膽固醇、高油脂、高鹽的食物，一餐應該以一顆為限，也可以用五穀粽或栗子、豆干、地瓜包餡取代，並多吃蔬菜，均衡攝取營養。

(中時 )