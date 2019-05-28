嫁來台灣已經有10年時間的越南新住民武氏水，在家人支持下，在台南市新營區開了一家東南亞食品雜貨店，販賣生活用品，後來也賣家鄉傳統點心跟便當，並成為來自東南亞的外籍人士不定期的聚會場所，武氏水想將「阿水商店」打造成台版的「解憂雜貨店」，讓來台工作的外籍人士能一解思鄉情懷。

武氏水說，當地有很多來自越南、印尼、泰國及菲律賓的異鄉人，在工廠、服務業等場所打拚，不是每個人都像她一樣幸運，有照顧她的先生跟公婆，當初想要開店，就是想建立一個新住民聯繫跟外籍移工交流的據點，讓他們來購物時，也有個安定心情的避風港。

當她大膽向先生及公婆提出這個構想時，沒想到他們都大力支持，還幫忙找店面，她也開始進貨，買起從東南亞進口的食品及日用品，後來在顧客的要求下，也開始製作南洋風味的傳統點心跟便當販售，婆婆還下廚幫忙，讓她非常感動。

另外武氏水也會指導失業或想工作的新住民姊妹製作餐點，但口味必須一致，食品安全跟衛生也要兼顧，她就當窗口找訂單，再發包給合作夥伴，幫助他們改善經濟，增加就業機會也提升自信，武氏水說，她要更努力，未來讓阿水商店成為東南亞百貨和美食集散地。

(中時 )