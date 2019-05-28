彰化縣農業處27日邀集相關單位到伸港海堤會勘釐清管理權責與維護流程，並先行將坑洞初步填平，清理出海便道的通路。（謝瓊雲翻攝）

伸港海堤出海便道。原本堆積驚人的樹枝和垃圾，27日已經緊急清除，清出便道。（謝瓊雲翻攝）

伸港海堤出海便道。原本堆積驚人的樹枝和垃圾，27日已經緊急清除，清出讓蚵農漁民進出的便道。（謝瓊雲翻攝）

位在彰濱工業區外的伸港海堤，是漁民和蚵農重要的出海出入通道，每逢豪大雨就被爆量的樹枝、垃圾堵塞，阻斷謀生路，彰化縣農業處邀集相關單位釐清管理權責，但相關單位卻互踢皮球，沒人要負責，27日只好先派員將臨近範圍清理完畢，方便漁民蚵農出入通行。

綿延數公里長的垃圾海，經媒體報導後引發各界關注，討海漁民出海路斷，潮間帶蚵棚生長也大受影響，「鮮蚵泡在垃圾海」令農漁民憤怒，卻不知該找誰負責，每次豪大雨後總是要苦等不知誰會來清理。

彰化縣政府農業處會同水資處和環保局，邀集水利署第四河川局、經濟部工業局彰濱工業區服務中心，及中華工程公司等單位進行會勘，商討後續維護作業流程，但卻沒人想負責。

由於工業局認定海堤內土地才是工業局管轄，第四河川局也稱填海造陸土地不能算是河川地；農業處強調，工業區依照海堤管理辦法，工業局既然在彰濱工業區這塊的堤岸及外海填海造陸，理應統一負責處理。

農業處長陳炳森表示，縣長王惠美已指示以最快速度清除出海便道與防潮門泊地垃圾，保障漁民的生計，27日派員清除伸港鄉六號風機附近堤防斜坡堆積的垃圾，並將坑洞初步以土石填平，方便漁民通行，後續也將盡速辦理路面改善工程。

農業處表示，縣府站在確保蚵農漁民權益的立場，協助清理出海通道，至於海堤外漂移的大量垃圾，後續也會協助釐清權責，並商請民間環保志工來協助淨灘和垃圾處理，還給蚵農一個乾淨的生態環境。

(中時 )