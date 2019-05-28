孫其君（左）、郭雪芙。（粘耿豪攝）

郭雪芙、劉以豪。（粘耿豪攝）

李沛勳、袁艾菲、陳慕。（粘耿豪攝）

李沛勳、袁艾菲、孫其君、郭雪芙、劉以豪、夏若妍 、陳慕。（粘耿豪攝）

劉以豪、郭雪芙主演的台視、八大《我們不能是朋友》本週五上檔，28日舉辦新戲首映。劉以豪劇中有一場與情敵孫其君的激烈打鬥戲，當時孫其君一激動，右勾拳直接擊中他左臉顴骨，帥臉當場多了一顆高爾夫球般大的包，足足一周才消腫。劉以豪回憶：「瞬間我眼前全黑，以為誰關了燈，後來才知道真的被打中了！」他忍不住虧這一拳「有帶私人情緒」，讓曾與郭雪芙傳出緋聞的孫其君面露尷尬笑。。

郭雪芙劇中分別與孫其君和劉以豪都有親密戲，她笑說一個是正常版、一個是激情版。結果拍郭、劉激戰床戲那天，孫其君也到場梳化，導演馮凱就叫他在旁全程觀看，因為「有關係的人看了會不舒服，我要測試那樣的鏡頭能否觸動到他的心裡，算是情緒測試」。孫其君笑說：「結果所有工作人員都盯著我看，沒有人在看他們演出！」他坦言看那場床戲確實讓他很不舒服，心情很不好，「所以後來那一拳才會打得那麼扎實」。連導演都笑說，孫其君打到劉以豪的剎那，所有人瞬間反應都心想「完了」，第二反應則是「他帶情緒」，因為當情緒很真，就容易失控。

孫其君解釋，當下他真的很緊張，馬上嚇得直說「我打到他了」，幸好劉以豪很大氣沒怪他，工作人員也立刻幫忙冰敷，後來才出現的夏若妍看到劉以豪左臉腫了大大一顆包，還問「你幹嘛化特殊妝」。劉以豪說，劇組要他去醫院檢查看有沒有腦震盪，醫生問是否要開驗傷單，他回問「開驗傷單要幹嘛」，醫生問「你要告他嗎」，他笑回：「是也不需要啦！」之後的一周他只能右臉拍戲。

劉以豪這次顛覆以往陽光暖男的形象，改走危險壞男人戲路，常霸氣示愛和撩妹，這讓一向缺乏自信與勇氣的他，在揣摩角色過程中一度很難適應，其中有場和郭雪芙的擁抱戲還被她糾正根本像「小孩抱媽媽」。郭雪芙說：「一般很MAN的男生抱女生是抓過來，靠在胸膛，可是他不是啊！」劉以豪笑說自己又學到一招：「以後抱人要永不低頭！」

經常化身演員動作與靈魂指導的導演馮凱也爆料，有一場親熱橋段讓劉以豪演到快崩潰，為了呈現細膩美感，他希望劉以豪「用嘴巴把肩帶掀掉」，他心裡期待劉「用舌頭舔掉」，沒想到劉第一次像狗啃般用牙齒把肩帶「咬」掉，讓他急忙喊卡，不斷提醒：「輕一點、溫柔一點啦！」

飾演肉食慾女的袁艾菲被封是本劇「床戲擔當」，床戲、親熱戲不斷，她說一開始拿到劇本看到尺度，真是倒吸一口氣，為避免老公吃醋不開心，她先徵詢老公意見，結果老公深呼吸一口氣後，沈默不語了一分鐘，她主動提議：「我劇中怎樣表現，回來10倍對你！」老公聽了開心秒同意， 她笑說，拍戲當時有想要兌現，但實在太累，所以常常被半夜被老公搖醒逼問「說好的10倍呢」，現在的她已準備好要「還債」了。

馮凱導演在記者會上表示，《我們不能是朋友》是個關於「選擇」的故事，對於從事導演工作34年的他來說，是很重要的一部作品，他感性地說：「製作單位選擇了我，我選擇了這些演員，跟他們合作很開心。」他笑說拍攝時雖然嘴上都對演員說「你們不會演」，但其實他們都很會演！他也指出《我們不能是朋友》違背了偶像劇所有的規則，「我們用最漂亮的方式，呈現劇中男女主角人性最醜陋的那面」，他相信不會讓大家失望。

(中時 )