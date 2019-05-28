職災保險單獨立法曾是總統蔡英文當年勞動政見之一，勞動部今（28）日表示，《職災保險法》草案將於下周預告，勞工只要受雇登記有案事業單位，保險效力從到職日起算，雇主若沒幫勞工申報投保，可處2萬至10萬元罰鍰，若勞工在未投保期間發生職災，則可向雇主處以10萬至300萬元罰鍰。

勞動部勞動保險司長鄧明斌表示，草案共有6個章節、100多條文、23個子法，此次立法將採彈性作法，會在各個重要法條內，授權中央主管機關訂定子法，以此配合職災勞工需求、社經環境變動等狀況隨時檢討調整，而無須動輒修改母法。

鄧明斌指出，依新法開辦職災保險，仍以行業別做差別費率，各行業有高有低，每三年會精算一次，今年實施平均費率為0.21％，預估初期保費負擔會與現行差不多。

並為保障職災勞工生活，投保薪資下限將以基本工資起算，即使是薪資低於基本工資的部分工時勞工也是，上限則參採勞退提繳級距第8組第44級，拉高到7萬2800元，預估可涵括將近93％勞工薪資水準；估算平均投保薪資將拉高到3萬5870元，雇主負擔每人每月平均增加9元，衝擊不會太大。

鄧明斌表示，雇主若未幫勞工申報投保，依現行制度，勞工發生職災將無法獲得給付，只能自己找雇主求償，故職災保險法明訂保險效力以勞工到職日起算，與雇主是否申報脫鉤，故即使雇主沒申報，勞工發生職災仍能請領給付。但若雇主未幫勞工加保，處罰額度則將從現行勞保保費的4倍，改為處以2萬至10萬元；勞工在未申報期間發生職災，則可處10萬到300萬元罰鍰。

針對目前勞保無加保管道的臨時、短期受雇勞工，職災保險法也將其納為特別加保對象，並提供工作前可到便利商店或手機APP加保的簡便方式，以保障職災勞工權益。

職災保險給付則以勞工發生事故前6個月薪資水準計算，並且，醫療給付納入健保給付的特材自付差額，傷病給付第2年由平均投保薪資50％提高到70％，失能給付則依完全失能、嚴重失能及部分失能程度，分別按平均投保薪資70％、50％及20％發給。

(中時 )