大陸年輕人隨著生活習慣改變，掉髮成為他們最大困擾。對此，大陸青年網日前對大陸643所學校的大學生進行調查。結果顯示，超過5成的人大學時期就開始掉髮，超過6成學生曾以不同措施來改善掉髮問題；大學生認為掉髮的前三大主因為熬夜失眠、精神壓力大以及飲食不規律。

調查指出，55.68％的大陸大學生有脫髮困擾。重慶醫科大學學生李鴻蕊表示，她在上大學前就開始掉髮，上大學後情況更加嚴重；如今她的髮線也不斷往上移，甚至頭皮有一小塊區域已逐漸稀疏。

在接受調查的大學生當中，48.6％的人上大學前就已經掉髮，超過5成的人上大學後才有脫髮的跡象。四川成都西南財經大學學生劉丁文說，剛進大學時，在學業之外又參加許多社團與組織，導致經常失眠與焦慮；不久後，她發現枕頭上常有幾根髮絲，梳子上的頭髮也越來越多，雖然沒有髮線上移的情況，但仍感覺到頭髮沒過去濃密。

在進入掉髮階段的大學生中，71.79％的人屬於輕度脫髮狀態，但也有15.36％的學生嚴重脫髮，12.85％的人更認為自己快禿頭了。北京大陸勞動關係學院學生鄧淑紅表示，她的頭皮有輕微脫髮的現象，還有髮質乾燥、白頭髮等狀況，可能跟自己時常熬夜、燙染髮等行為有關。

已經脫髮的大學生中，有67.88％的人採取相關措施減緩該情況。廣東中山大學學生李盈認為，她一直以積極的態度改善脫髮問題，平常就會關注生髮產品，但使用這些商品的效用不大，可能安慰成分較多。

重慶交通大學學生黃麗瑩起初並不在意自己的掉髮問題，但情況越來越嚴重後，才趕緊就醫。她說，在發現有大量掉髮後，隔天立刻到醫院，在治療過後該情況才逐漸改善。

大學生掉髮對生活有沒有影響？61.73％的人認為，脫髮對學業與生活沒有太大關係；但也有15.92％的人表示，掉髮問題會嚴重影響生活。廣東醫科大學學生宋一鳴認為，掉髮問題會讓頭髮造型較醜，使他感到自卑與煩惱。

掉髮對大學生的學業與生活造成那些影響？73.74％的人表示，脫髮會讓他們心情變差；31.28％的大學生認為，掉髮會影響正常的學習與交往。

「專業學得好不好，看看頭頂就知道。」江西師範大學學生李曉娜說，她們宿舍每個人的學業壓力都很大，大家都有掉髮困擾，因此廁所的排水孔常常堵住，十分困擾。

對於掉髮問題的原因，88.96％的人歸咎於熬夜失眠，80.56％選擇精神壓力， 68.58％認為是飲食不規律，65.94％的人則怪罪於錯誤的洗髮、護髮方式。

至於如何改善掉髮呢？92.85％的大學生認為，少熬夜就是最佳的良藥；80.56％的人選擇降低壓力；另有77.6％、75.43％的人認為，保持心態健康與堅持鍛煉能夠解決此困擾。

四川農業大學人文學院輔導員陳俊霖指出，大學生掉髮主要原因與頭髮的新陳代謝、生活不規律以及使用不正確的洗護髮產品有關；從中醫的角度而言，頭髮是氣血的末梢，如果人體氣血不足，很容易出現掉髮問題。

陳俊霖建議，大學生平時要少熬夜，多注意飲食與作息習慣，並適當減少壓力，才能保護好一頭秀髮。

(旺報 )