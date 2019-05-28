6月1日起，大陸八達嶺長城景區開始實施全網路實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制，每日最大客流量為6.5萬人次。

2018年，八達嶺長城接待遊客990多萬人次，且存在著遊客接待量淡季和旺季分佈不均衡，假日和平日相差懸殊的情況，尤其是假日期間的單日接待高峰壓力過大。八達嶺特區辦事處相關負責人表示，這種不均衡的情況不僅給長城文物和遊客的安全帶來了隱患，而且也使遊覽者的參觀體驗和文化享受大打折扣，所以實施全網路實名制預約售票和限制遊客流量勢在必行。

6月1日起，景區開始實施全網路實名制預約售票，其中包括旅遊機構團隊購票和散客購票。計畫遊覽八達嶺長城的遊客，可以登錄八達嶺長城官方線上售票系統、八達嶺長城景區官網或者關注八達嶺長城景區官方微信公眾號，均可以提前7天進行網上預約購票。使用微信購票只需1分鐘，預約購票成功的遊客持身份證直接入園。

(旺報 )