大陸農業農村部新聞辦公室27日指出，廣西壯族自治區玉林市博白縣發生非洲豬瘟疫情；共存欄生豬1頭，發病1頭。

農業農村部27日接到大陸動物疫病預防控制中心報告，經廣西壯族自治區動物疫病預防控制中心確診，博白縣旺茂鎮某養殖戶飼養的生豬發生非洲豬瘟疫情，存欄生豬1頭，發病1頭，死亡0頭。

農業農村部稱，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對病豬和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

(旺報 )