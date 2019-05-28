廣西玉林發生非洲豬瘟 全面禁止生豬進出口 20:182019/05/28 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部新聞辦公室27日指出，廣西壯族自治區玉林市博白縣發生非洲豬瘟疫情；共存欄生豬1頭，發病1頭。 農業農村部27日接到大陸動物疫病預防控制中心報告，經廣西壯族自治區動物疫病預防控制中心確診，博白縣旺茂鎮某養殖戶飼養的生豬發生非洲豬瘟疫情，存欄生豬1頭，發病1頭，死亡0頭。 農業農村部稱，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對病豬和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。 (旺報 ) #廣西 #農業 #農村 #非洲 #非洲豬瘟 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸非洲豬瘟疫苗研究取得成果 15:012019/05/24 財經 金門獅山漂流死豬 檢出非洲豬瘟 17:452019/05/24 生活 海漂豬又有非洲豬瘟 金門暫停豬肉製品輸出 18:012019/05/24 生活 陸豬肉短缺 明年至少進口400萬噸 04:092019/05/25 話題觀察 抗豬瘟 陸研發疫苗 台推試劑 04:092019/05/25 話題觀察 金門暫停輸出豬隻、製品 04:102019/05/25 生活新聞 非洲豬瘟 恐推高大陸肉品價格 18:532019/05/25 財經 非洲豬瘟釀5％缺口 全球肉品價今年看漲 04:092019/05/26 全球財經 越南非洲豬瘟疫情擴大 42省市殺170萬頭豬 22:212019/05/27 國際 陸豬瘟蔓延 他們發財成最大贏家 00:012019/05/28 財經 兩岸熱門新聞 貿易戰衝擊！陸赴美旅行人數15年來首次下降 - 時政 陸10億噸頁岩油藏全面推進開發 位新疆吉木薩爾 - 兩岸 - 中時 美中貿易戰是地緣政治爭霸 專家：這才第一回合 - 兩岸 陸放手媒體對美罵戰 宣洩民間反美情緒 - 兩岸 回應川普呼籲 大陸4成美商打算遷離 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。