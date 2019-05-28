南韓天團SUPER JUNIOR當中年紀最小的成員圭賢在今年5月7日退伍之後，宣告SJ全員正式回歸娛樂圈，雖然團體專輯預計下半年推出，但剛退伍的圭賢馬上在5月20日發行退伍後的最新個人單曲專輯《The day we meet again》，而先行曲〈Time with you〉的MV中藏著許多彩蛋，像是畫面當中出現他所喜愛的事物除了有紅酒、炸醬麵、炒年糕等等之外，一直守護著圭賢的E.L.F.永遠是他心中排名的第一順位，目的就是希望能夠傳遞滿滿的心意給等待他回歸的粉絲們。

雖然前些時日圭賢都在軍中，但去年底悄悄出席SUPER JUNIOR在東京巨蛋的演唱會現場，親自為團員們加油打氣，拍了許多張合照也出現在MV中，最後更把他喜歡的東西由「1ELF」到「514 Time with you」全列出來，展現他的用心和誠意。新作品發行前圭賢也在首爾慶熙大學和平殿堂舉行回歸見面會，SUPER JUNIOR-D＆E東海和銀赫親自到場站台，還順便在現場打歌表演新曲〈Danger〉，開心團員們友情站台的圭賢忍不住跟著一起跳，但畢竟沒練過只能在一旁盡力舞動，現場看起來相當逗趣。

一直以來熱愛唱歌的圭賢也非常開心在退伍後能馬上有新作品和大家見面，他自曝愛唱歌的程度卻帶給新兵訓練時期的同僚困擾，原來是因為當兵的時候無法聽音樂，只好一直唱著自己知道的歌曲，那時快三十歲的圭賢嘴裡常不自覺哼唱的是以故歌手金光石的〈三十歲之際〉，無意識不斷反覆唱著同一首歌的下場竟然是造成同僚的困擾。

睽違兩年發行全新作品的圭賢表示：「《The day we meet again》是2017年5月入伍時發表的作品《重逢之日》的延伸，裡面的每首歌都包含著現階段自己的心情，在入伍的這兩年對我來說度過了相當有意義的時光，這段時間中我體驗了朝8晚6如同一般上班族的生活作息，也感受到週末和休假的重要。雖然退伍投入工作後沒法像過去這兩年能夠天天回家和家人相處感到有些不捨，不過能夠再次回到自己喜歡的工作上，能再次歌唱真的感到非常幸福。」圭賢最新單曲專輯《The day we meet again》已於5／20與韓國同步數位發行。

(時報周刊)