義守大學「應用日語學系」系學會主辦的「和風祭」於5月26至31日舉行。讓義守大學在初夏時節，在校園中瀰漫濃濃日本氣息。

和風祭於26日在震撼人心的太鼓表演中，熱情開幕，同時由日語系一、二年級學生表演日本舞蹈，活潑可愛贏得滿堂彩。

每年初夏時節，「應日系」在系學會策劃下，舉辦饒富特色的「和風祭」活動；義大副校長林麗娟祝賀時指出，義大特別重視學生的海外移動能力及國際視野開闊，並與日本近20所大學締結姐妹校。「和風祭」除了展現同學對日本文化的瞭解，並且發揮「應日系」同學團隊合作精神，為未來職涯奠定良好基礎，更鼓勵同學把握出國留學、前往日本產業界實習的機會，蓄積發展能量。

義大危永中學務長也鼓勵同學透過課外活動，實踐在校所學，「讀萬卷書不如行萬里路」；

「應日系」主任李守愛表示，今年「和風祭」活動自即日起至31日，每天下午在義大日本文化情境教室，均安排日本茶道、花道、浴衣等體驗；此外，每天晚上在義大活動中心前廣場，還會舉辦日本廟會文化活動，歡迎校內外民眾多多來參與。

最特別的是，31日下午一點半，將舉行別開生面的高中生日本「歌牌」比賽，今年計有40位高中生報名參加，盛況空前；而同時間，「應日系」畢業生也將以全日文發表論文，展現４年學習成果。

(旺報 )