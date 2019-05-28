吳尊女兒女大十八變 萌娃變小美女合體帥爸 20:202019/05/28 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳尊帶愛女登Neinei時尚雜誌，網友大讚她女大十八變。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳尊先前曾帶著一對兒女Max、Neinei，一起上陸綜《爸爸去哪兒5》，如今已8歲的女兒Neinei與帥爸吳尊一起登上雜誌封面，女大十八變的她已經變成一位小美女，也成為話題。 吳尊帶愛女登Neinei時尚雜誌。（圖／翻攝自微博） 吳尊近期帶著女兒一起上時尚雜誌，兩人一起登上封面，一張張帥爸與漂亮女兒的照片，引發網友討論，Neinei也和《爸爸去哪兒5》拍攝時長大不少，被網友猛誇是女大十八變。 吳尊。（圖／翻攝自微博） (中時電子報) #女兒 #爸爸 #帥爸 #吳尊 #女大十八變 #Neinei #正妹 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／孫安佐練大肌肌 健身啟蒙不是館長竟是他！ 15:482019/05/26 娛樂 韓國鮮肉來台發展突消失 爆被逼拍裸照人財兩失 18:532019/05/28 娛樂 見劉以豪床戰郭雪芙 孫其君大吃醋打他一拳！ 16:042019/05/28 娛樂 莫文蔚拋震撼彈！宣布不再開大型巡演 16:562019/05/28 娛樂 國民女神宋慧喬 美肌全靠潤燥精華EX 18:222019/05/28 娛樂 張衛健被挖婚前帳 指冷戰張茜劈腿美女主播 18:282019/05/28 娛樂 《圈套》慶功歌姬尬4鮮肉 學長壓陣助攻吸睛 20:192019/05/26 娛樂 《圈套》四帥撩妹各有高招 一句就讓人想抱緊！ 19:402019/05/27 娛樂 剛認戀女歌手 李亞鵬為李嫣慶生不見前妻王菲 15:292019/05/28 娛樂 大陸「最美星二代」長腿照瘋傳 網驚：這14歲？ 19:182019/05/28 娛樂 娛樂熱門新聞 前妻秀秀送回80萬懷錶當60歲生日禮！胡瓜「非常感謝這兩個女人」 - 新聞 - 中時 喬爸發聲明反擊 喬喬首發聲「遭親友抹黑」 - 娛樂 吳尊女兒女大十八變 萌娃變小美女合體帥爸 - 娛樂 爆政論主持人價碼最高 謝震武2字霸氣回應！ - 新聞 熊海靈：6／1凱道挺韓！揭「韓流不滅」終極原因 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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