吳尊先前曾帶著一對兒女Max、Neinei，一起上陸綜《爸爸去哪兒5》，如今已8歲的女兒Neinei與帥爸吳尊一起登上雜誌封面，女大十八變的她已經變成一位小美女，也成為話題。

吳尊帶愛女登Neinei時尚雜誌。（圖／翻攝自微博）

吳尊近期帶著女兒一起上時尚雜誌，兩人一起登上封面，一張張帥爸與漂亮女兒的照片，引發網友討論，Neinei也和《爸爸去哪兒5》拍攝時長大不少，被網友猛誇是女大十八變。

吳尊。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)