陳小菁飾演的蔡韻如被逼三跪九叩認錯。（三立）

陳小菁飾演的蔡韻如被逼三跪九叩認錯。（三立）

近日台北大雨滂沱，三立八點台劇《炮仔聲》中飾演壞女人蔡韻如的陳小菁運氣就是這麼「好」，沒逃過大雨淋身的命運！28日一早，陳小菁拍攝「三跪九叩」劇情，雖然才短短幾十公尺，陳小菁淋著大雨來回跪地磕頭，連續拍攝了一小時後全身早已濕透。陳小菁說：「這一小時來回跪下來真的很辛苦，拍到最後，臉也被雨水淋花了。」

該段劇情描述蔡韻如挪用公款被林家人抓到，林家人把之前綁架、外遇等事跟她一起算清，還逼她在大雨中三跪九叩回林家公媽廳認錯並自打巴掌，然後將她逐出家門。這場三跪九叩的戲，劇組為保護她，還特別幫她準備了護膝，且今天溫度比昨天低6度，淋雨還是容易感冒，因此只要導演一喊卡或換鏡位，工作人員立刻拿著多條大浴巾一擁而上將陳小菁裹住，深怕她著涼感冒。

陳小菁表示，自從加入《炮仔聲》演出，床戲、洗澡背部全裸、砸蛋糕、關雞籠、潑雞血全都體驗過，她苦笑說根本是在挑戰極限，連續劇中壞女人可能會遭受到的懲罰，全在她身上一一出現，「以前大家會說演員是不是得罪編劇，才會這麼悲慘，但我想我演的壞女人蔡韻如應該是得罪了觀眾」。她日前受訪時就說，拍災難戲不斷已經讓她毀了4雙鞋，但她完全不以為苦。

觀眾期待「蔡韻如」到底會有多落魄的下場，連同劇的陳冠霖及飾演他的「客兄」江宏恩都在思考更慘烈的報應方式給編劇參考。

(中時 )