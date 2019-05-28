屏東縣議長周典論的弟弟周土盛為宇程營造公司負責人，因疑似涉及日前竹田、佳冬兩鄉工程弊案，屏東地檢署後續追查27日傳喚相關人等到案說明，訊後認為周土盛涉及貪瀆案件，罪嫌重大，有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

日前屏東地檢署針對竹田鄉及佳冬鄉有公務員辦理鄉內工程案件，疑似收受賄賂案件，發動搜索兩鄉公所及涉案人員住處所等，扣押相關資料，並傳喚相關人等前往說明。其中竹田鄉長傅民雄及佳冬鄉長龔日光各以20萬元交保，4人被羈押，包商周土盛則以15萬元交保。

27日屏地檢再度傳訊相關人等，訊後認為周土盛因違反《貪汙治罪條例》，罪嫌重大且有串證滅證之虞，向法院聲押獲准。

另外時代力量立委黃國昌近日在臉書質疑屏東縣議長家族違法濫權，長期承包屏東大小工程等事，質疑有包庇之嫌，屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，檢方偵辦案件有自己的進度和節奏，不會隨外界起舞；案件都已有進度，只是因為偵查中而未發布。

(中時 )