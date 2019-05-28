Tomoya今突宣布二度當爸。（圖／翻攝自tomo_10969 IG）

日本樂團ONE OK ROCK（OOR）鼓手Tomoya前年閃婚並和老婆生下一子，去年10月他的好爸爸形象幻滅，被爆7年前和一名女高中生發生性關係，對方更爆Tomoya不愛戴套、愛拍不雅片等性癖，Tomoya之後發文默認。今(28日)稍早Tomoya突然在IG曬出嬰兒照片，宣布再次當爸，也讓網友驚覺原來他去年緋聞爆發時，老婆正懷著二胎。

Tomoya去年10月被《Friday》雜誌爆料，一名約23歲的女子跳出披露2011年Tomoya和當年還是高二的她在大阪發生關係，該女表示表示當天受邀參加OOR的慶功宴，之後就和Tomoya回飯店發生性行為，兩人總共發生4次關係，為報復男方始亂終棄，Tomoya的床照也隨之曝光。

Tomoya之後在官網發文，向爆料女子、團員、工作人員道歉，承認7年前不夠成熟，間接承認睡過未成年女子。今Tomoya稍早在IG貼出嬰兒側面照片，開心說：「終於見到你了，謝謝你出生在這世上，請多關照」，由於Tomoya先前並未宣布老婆懷孕，如今突然宣布迎來二胎，部分網友嚇傻，也有人送上祝福。

(中時電子報)