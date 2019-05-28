南投縣議員曾振炎，涉嫌以人頭詐領助理費，南投地院審結，判處徒刑3年6月，褫奪公權3年，並追繳不法所得199萬9838元；他的妻子侯月嫦，負責保管人頭帳戶存摺及提領款項，判刑1年10月。

(中時 )

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