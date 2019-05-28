南投縣議員曾振炎涉詐領助理費 判刑3年半 20:492019/05/28 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣議員曾振炎，涉嫌以人頭詐領助理費，南投地院審結，判處徒刑3年6月，褫奪公權3年，並追繳不法所得199萬9838元；他的妻子侯月嫦，負責保管人頭帳戶存摺及提領款項，判刑1年10月。 (中時 ) #助理費 #判刑 #縣議員 #南投縣 #人頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜醫官 醫務所內下藥迷昏女兵猥褻遭重判 11:082019/05/24 社會 合夥越南移工綁母女拍裸照 工廠老闆判刑10年6月 14:082019/05/24 社會 南投縣拒菸反毒才藝競賽水里商工登場 18:052019/05/24 生活 南投就業博覽會 兩岸廠商搶人才 20:472019/05/25 生活 南投縣用愛熄滅菸害 反菸園遊會寓教於樂 16:392019/05/26 生活 推動英語教育 南投縣議員建議設雙語小學 20:282019/05/26 生活 南投縣警局警務員洪政杰 榮獲警政署鑑識楷模 21:112019/05/27 社會 再努力 林明溱爭取大型醫院到南投 04:102019/05/28 地方新聞 妙縣長慘遭修理3天 藍議員今送暖 11:392019/05/28 政治 男嬰出生棄置機車亡 母判3年8月 19:532019/05/28 社會 社會熱門新聞 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。