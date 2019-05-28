吳岳擎（左起）、曾沛慈、曾之喬（右二）、張耀仁（右）以雞排、珍奶歡送黃俊雄（左三）、陳羅密歐（左四）（拙八郎提供）

《你那邊怎樣·我這邊OK》殺青酒，曹西平（左起）、張銘杰、張耀仁、陳羅密歐、黃俊雄、劉冠廷、吳岳擎、姚坤君（前排左起）、曾之喬、曾沛慈、海裕芬（拙八郎提供）

台灣與新加坡新傳媒攜手合作的跨二地戲劇作品《你那邊怎樣·我這邊OK》，經過5個月的拍攝，近期殺青，27日於圓山飯店舉行殺青酒，曾之喬、曾沛慈、劉冠廷、黃俊雄、陳羅密歐、吳岳擎、張耀仁等熱鬧慶祝，曹西平難得參與戲劇演出，他喊話：「過程辛苦，只要作品是好的，都值得！希望大家多多支持！」

兩位新加坡籍主演黃俊雄、陳羅密歐殺青後將回新加坡，台灣演員們盡地主之誼，送上台灣美食，雞排與珍奶，製作單位為了讓他們記住台灣的滋味，派曾之喬、曾沛慈邀請他們一嚐臭豆腐，雙帥當場聞之色變，黃俊雄祭出大絕招：「我會請你們吃榴槤喔！」不料，曾沛慈秒回「我OK」、曾之喬也開心答：「我愛榴槤！」讓兩男束手無策。

黃俊雄、陳羅密歐在台灣吃了不少美食，就是無法接受臭豆腐，曾之喬力推：「那是因為不了解，了解後會愛上的！」黃俊雄才道出內心陰霾：「我十年前跟家人來台灣，那時候手指不小心碰到臭豆腐，就臭了三天！」雖然表情痛苦，在女主角親自餵食下，兩人仍很有風度地吃下人生第一口臭豆腐，陳羅密歐沒咬幾下就速速吞下肚：「憋氣咬好像味道很好，但一呼吸，那味道又來了！」

《你那邊怎樣·我這邊OK》讓台灣、新加坡兩地演員交流，被問到「新加坡女生可愛，還是台灣女生可愛」？考驗了每個人說話的藝術。張耀仁說：「新加坡女生可愛，台灣女生漂亮。」劉冠廷則回，台灣女生漂亮，但他在新加坡也認識很多漂亮女生；吳岳擎直接撩「妹」：「在我心中，我堂妹劉維芸（曾沛慈飾演）最漂亮！」曾沛慈則說這次合作的男演員都是大帥哥，開玩笑說：「此生無憾了！」

黃俊雄、陳羅密歐對殺青很有感觸，當初適應台灣這個新環境，戲份又吃重、辛苦，卻在與人的相處中，得到很多溫暖，陳羅密歐說：「第一次出遠門離鄉背井這麼久，跟劇組從陌生人變一家人，不管下雨、寒冬、還是大太陽，大家都齊心協力把戲拍完了。」黃俊雄也說：「感覺這裡也是我的一個家了。」

曾之喬、劉冠廷多數戲份都在新加坡拍攝，兩人現在對新加坡好吃好玩的如數家珍，最開心的是在當地認識很多新朋友。劉冠廷對新加坡工作印象最深的是，劇組裡種族多，語言豐富，不只中英語，也有人講廣東話、潮州話、印度話。曾之喬則說，這次過程有很多挑戰與學習，尤其跟多位實力派演員對戲，讓自己時時刻刻都上緊發條。

《你那邊怎樣·我這邊OK》演員眾多，加上是台灣、新加坡雙主線故事兩地拍攝，很多演員沒有實際對到戲，反而殺青酒上才碰面，曹西平笑說：「進到餐廳發現都不認識，一度懷疑這些人真的是拍這檔戲嗎？」曾沛慈也笑說：「我想好好看看冠廷，整部戲拍完我都沒有看到他。」

演員們趁難得的機會拍攝大合照留念，只是彼此都太客氣，互相禮讓來禮讓去，就是沒人站中間，讓曹西平忍不住吹起哨子管秩序整隊、笑說：「男女主角自己不站中間，一直叫我們站中間幹嘛呢！」該劇預計2019年8月底於台視以及新加坡新傳媒兩地同步播出。

(中時 )