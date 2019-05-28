南投縣長林明溱，28日前往魚池鄉五城村及國姓鄉南港村，會勘農路改善工程，與民眾溝通意見後，當場同意施作，並要求工務處盡速施工改善。

林明溱由議員陳惠陪同，先到魚池鄉五城村會勘，當地道路因鄰近野溪，路基遭河水沖刷導致掏空坍塌；林明溱表示，路基掏空嚴重，有立即危險，需盡快改善維護安全，將施設擋土牆、塊狀護欄及混擬土路面。

國姓鄉南港村農路側邊，因野溪排水造成路基掏空，將施作截水溝及擋土牆。

(中時 )