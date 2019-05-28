南投縣長林明溱 會勘魚池、國姓鄉農路 21:022019/05/28 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南投縣長林明溱（中），與議員陳淑惠會勘農路。（廖志晃翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣長林明溱，28日前往魚池鄉五城村及國姓鄉南港村，會勘農路改善工程，與民眾溝通意見後，當場同意施作，並要求工務處盡速施工改善。 林明溱由議員陳惠陪同，先到魚池鄉五城村會勘，當地道路因鄰近野溪，路基遭河水沖刷導致掏空坍塌；林明溱表示，路基掏空嚴重，有立即危險，需盡快改善維護安全，將施設擋土牆、塊狀護欄及混擬土路面。 國姓鄉南港村農路側邊，因野溪排水造成路基掏空，將施作截水溝及擋土牆。 (中時 ) #林明溱 #國姓鄉 #掏空 #農路 #路基 也許您會感興趣 推薦閱讀 力行產業道路下雨就中斷 縣府將另闢產業道路 18:082019/05/24 生活 力行產業道路遇雨崩塌 擬另闢路 04:102019/05/25 地方新聞 再努力 林明溱爭取大型醫院到南投 04:102019/05/28 地方新聞 生活熱門新聞 一周啪啪啪幾次才好 研究解答 - 生活 減重應少吃晚餐？實驗揭驚人真相 - 生活 韓國瑜29歲傷心事曝光!坦言沮喪又緊張 - 生活 喝咖啡減肥？醫曝這樣喝最燃脂 - 生活 感動！小六生就教經濟問題 管中閔親回滿滿4大張 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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