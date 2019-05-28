澳洲聯合特遣艦隊過去3個月舉行代號「印度－太平洋奮進2019」行動，與亞洲7國作聯合軍事演練，27日結束。澳洲海軍同日指，艦隊經南海來往越南港口期間，都受到中國解放軍軍艦的近距離監視。

參與是次演習澳洲軍艦包括坎培拉號兩棲攻擊艦、紐卡斯爾號護衞艦、帕拉瑪特號護衞艦和成功號補給艦。陸軍和空軍亦派出裝備和人員參加，整個艦隊超過1200人。艦隊曾到斯里蘭卡、印尼、印度、新加坡、泰國、越南和馬來西亞作軍事演習，被指是要圍堵中國。

坎培拉號27日返回達爾文港口。海軍指在演習期間，與中國解放軍展開「專業」而「友好」的互動。聯合特遣艦隊準將歐文受訪時表示，艦隊兩次穿過南海，被中國海軍緊盯上。報道指，事發於澳洲艦隊本月較早時往返越南金蘭灣時。

隨坎培拉號行動的澳洲防衞專家格雷厄姆稱，該艦由越南前往新加坡期間，不僅被中國軍艦跟蹤，艦載直升機更於空中飛行時，遭疑為中國漁船用雷射光照射，需緊急降落。

(中時 )