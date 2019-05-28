黃尚禾(左一)在《浮士德遊戲2》中飾演天才電腦駭客Hank。（福斯傳媒）

姚以緹額頭被修杰楷重擊後冰敷消腫。（福斯傳媒）

黃尚禾戲裡戲外都愛吃不停。（福斯傳媒）

姚以緹在福斯新創影集《浮士德遊戲2》飾演單親媽媽同時具有殺手身份，戲中不少打鬥戲不假替身親自上陣，有一場跟修杰楷在家裡的打鬥戲，還被修杰楷真的一拳K到額頭，當下立刻紅腫。這場戲是姚以緹向劇組報到第一天第一場戲，沒想到就被重重一擊，修杰楷當下覺得很不好意思直說對不起。

姚以緹劇中飾演的角色李媛，是陸戰退伍背景，所以會拿刀拿槍還要近身搏擊打來翻去，雖然她有運動員的底子，在接受武術指導訓練時還是覺得蠻辛苦。為求鏡頭前的真實感，姚以緹幾乎不用替身完全親自上陣，一場她潛入修杰楷家中被發現的戲，兩人開始交纏格鬥，事前雖經過武術指導套好招，但正式開拍時實在打得太投入，修杰楷一個距離沒抓好當下揮到姚以緹額頭，姚以緹痛到不行，額頭也立刻紅腫，劇組馬上喊停趕快冰敷消腫。

另一位主角黃尚禾飾演天才電腦駭客Hank，在本劇是最具有「口福」的一角，導演設計他這角色是有點吊兒郎噹個性，只要出場不是在嚼口香糖就是在吃軟糖。事實上，黃尚禾真的蠻愛吃也很會吃，被問到最愛吃什麼，他表示：「可能以前在美國念書，所以比較偏好牛排、漢堡之類美式食物，零食的話很愛吃洋芋片，這是我最難拒絕的零食。最可怕的是我去看一場電影，一個人可以吃完二袋美式大包裝洋芋片! 不過後果是，嘴巴享受完快感接下來肚子就會抗議。」

拍攝《浮士德遊戲2》時，黃尚禾也喜歡帶零食分享給大家，只不過拿出來後大部分還是會被他給吃掉了，到拍攝後期工作人員都會提醒把零食藏起來，以免黃尚禾不受控吃不停。

《浮士德遊戲2》將會在6月下旬於衛視電影台、星衛HD電影台及FOX＋全面上線。修杰楷、鍾瑶、黃尚禾及姚以緹四位主角，將趁著端午節連假跟粉絲觀眾見面，6月8日星期六13：30在中壢SOGO百貨一樓廣場，當天傍晚17：00在台中麗寶樂園渡假區Outlet Mall天空之夢。

(中時 )