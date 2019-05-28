台北市警保安大隊日前攔檢可疑車輛遭歹徒衝撞，經警方射擊車輛制止，仍遭逃逸，因係公然拒檢衝撞警方，挑釁公權力的矚目案件，警方專案小組翌日迅速破案並查獲毒品。警政署長陳家欽28日下午至北市警士林分局慰勤，他表示，全力力挺第一線員警執法，要求警察機關各級主官應為員警執法的後盾；為保障大眾安全及社會秩序，對於挑釁公權力、侮辱及傷害執法人員之行為絕不姑息，務必嚴正執法，展現公權力，嚇阻再犯。

本案25日發生時，轄區士林分局立即與刑大及保大組成專案小組，於26日迅速於三重區某飯店內緝獲藏匿的1男1女2名犯嫌，並於房內查扣一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及吸食器等物，訊後依毒品及妨害公務移送。

行政院昨日召開治安會報，院長蘇貞昌關切警察執法尊嚴，指示警政署針對街頭鬥毆、聚眾滋事及取締酒駕等工作，要展現決心並支持同仁執法，才能建立警察執法威信。對此，陳家欽已要求各警察局長督促所屬各級幹部，轄區發生是類案件，應指揮快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，對現行犯應以強制力逮捕法辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯。

蘇貞昌並指示對於挑戰公權力的行為，如執法過程中有妨害公務等情，請各地檢署檢察官「嚴辦、重辦、速辦」，確立第一線執法者的威信，讓社會大眾相信政府是有能力、有決心，給人民安居樂業的環境。若第一線執法人員被暴力對峙時，首長第一時間應給予支持，讓執法者不孤單，在整個政府支持、全民肯定下，執法者更勇於執法，伸張公權力。

據警政署統計，107年1月1日起至108年5月27日止，民眾對警察人員執法而妨害公務案件計移送1,782件、起訴1,190件，判決有罪555件，處6個月以下有期徒刑、拘役或罰金為551件。警政署表示，數據顯挑戰公權力行為仍多，為建立法秩序及執法權威，相關單位刻正研議提高罪刑，期能有效嚇阻不法。

因此，除警察人員建立執法威信外，陳家欽署長更要求警察機關各級主官應為員警執法的後盾，全力力挺第一線員警嚴正執法，對於挑戰公權力行為者，絕對嚴辦不退縮；若發生妨害公務案件而受傷時，應親自或立即派員慰問，並協助延聘律師為因公涉訟案件辯護，全力支持並保障員警執勤權益。

內政部警政署針對街頭鬥毆、聚眾滋事及取締酒駕等工作，要求各警察局長督促所屬各級幹部要展現決心並支持同仁執法，尤其對於挑戰公權力的行為，如執法過程中有妨害公務等情，務必嚴正執法以建立警察執法威信，讓社會大眾相信政府是有能力及決心落實守護法律制度，營造安全、安心的生活環境。

(中時 )