昨天有報導指出，世界衛生組織首次將「過勞」認定為病況，並納入《國際疾病分類》但隔一天，世衛表示「講錯了」，只把過勞列為「職業現象」。

美媒初時報道指，根據最新修定的《國際疾病分類》第11修訂版（ICD-11），世衛將過勞列為病況，界定為因長期無法克服工作壓力而出現的症狀。根據定義，過勞症包括3個特徵，首先是感覺筋疲力竭，其次是對工作產生倦怠感或忿忿不平，還有專業效率降低。

過勞是專門針對職場環境中產生的現象，並不適用於生活上的其他領域。世衛指示醫生要先把適應障礙、焦慮及情緒病排除，才可診斷為過勞。有專家認為，此舉促使企業更重視員工的工作與生活平衡，採取措施防範過勞。

但到了周二，世衛發言人卻稱，之前說過勞列入ICD-11是錯誤，稱過勞曾被列入早一份修訂版ICD-10，目前已根據現有研究，把定義改為職業現象。ICD-11上周六（25日）獲世界衞生大會通過，自2022年1月起生效。

對於如何定義「過勞」，以及過勞應否被視為一種「病況」（medical condition），專家學者於過去數十年一直爭論不休。德國心理學家弗羅伊登貝格爾於1974年發表的文章，被視為世上首份對過勞的正式研究報告。

(中時 )