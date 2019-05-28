總統蔡英文邀外國觀光客來總統府住一，體驗台灣之美。(擷自蔡英文臉書)

總統蔡英文近日頻頻出招，最新的動作是要開放總統府，讓外國觀光住一晚。她今(28)日在臉書上公布這項消息，引起熱議。有網友納悶不解，小英入主的總統府對外國人開放，先前卻用拒馬隔離台灣民眾，有人則批她沒招了，竟然用此招挽救初選頹勢。

蔡英文在臉書上表示，台灣被評選為全世界最友善的國家，我們的生活品質也是世界有目共睹。觀光是台灣最重要的產業之一，也是外國朋友認識台灣的重要途徑。

這次限額開放世界旅客來總統府過一晚，可是全球首創！她希望讓入住的旅客走進台灣，成為台灣的友善大使，體驗我們獨有的人情味和便利安全的居住環境，讓世界看見台灣、認識台灣！

她要邀請世界各地的旅客，來去總統府住一晚。屆時，總統府將會設計結合台灣職人精神與文化特色的空間，讓來總統府過夜的外國朋友可以有難忘的體驗。總統府將提供VIP級客製化的行程，讓入住旅客可以體驗美麗台灣。

總統府將成為台灣最大民宿，的確是一大創舉，但PTT網友不滿地說，「為什麼不先開放給台灣人要開放給國外」、「開放國外旅客入住 但國內民眾會用拒馬擋住」、「空心菜是不是沒招了 快點初選好嗎 真愛搞怪」、「感覺像是最後一任做的事」、「台灣勞工好好加班 外國旅客爽爽免費」、「陸客歡迎嗎」。

(中時電子報)