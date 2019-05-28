農委會主委陳吉仲視察農業災損。（取自陳吉仲臉書）

總統蔡英文在臉書貼出拚農業外銷的成績單，出現香蕉今年銷日7億5，超過過去5年總量。而農委會主委陳吉仲21日到高雄美濃勘災，立刻被問數據從何而來？質疑農委會呼攏總統？陳吉仲當時強調有所本，會再公布資料來說明。結果，一周過了，全無音訊。農業四大寇之一的Lin bay好油怒譏「混就過去了嗎？」

蔡英文臉書指農業外銷，香蕉今年銷日7億5，超過過去5年總量。但有人拿出關務署過去5年以及今年一到四月的外銷產值，分別是5.8億元以及5000多萬，質疑農委會提供錯誤的訊息給總統。但陳吉仲面對質疑，先推說「確實有所本，會再公布資料來說明」，再來就避而不談。所以，Lin bay好油在臉書叫陣：「都過了一個多星期了，到底香蕉出口七億五的資料在哪裡？就這樣混就過去了嗎？」，並譏諷「千萬是出口產值，剩下七億一定是臺灣價值啦！！！」。

對陳吉仲可能提供錯誤資料，讓蔡英文總統被打臉出糗！網友直批「詐騙集團」、「假新聞！陳吉仲關起來…」、「牠當然拿不出來啦！假新聞關到死啦！」、「年紀大了臉皮薄了承認錯誤的勇氣沒有了」。批判火力完全不懼陳吉仲曾針對網友假新聞就提告的恫嚇。

(中時電子報)