學歷越高，越容易找工作？近日有讀國立生科所的碩畢生感嘆，自己在國內數一數二的藥廠工作，卻月薪僅領35K，讓他忍不住自嘲「一日生科，終生科科」。

日前碩士畢業的工程師僅領38K一事引爆話題，讓一名國立生科所畢業的碩士生有感而發，他在PTT上表示，他是國立生科所的碩畢生，「學的是天然物純化分離（HPLC,MPLC）有NMR基礎」，然後，原po目前現職台灣數一數二的藥廠，不過薪水並沒有多高，「每個月只領3萬5」。他也順便爆料，「我同學生化所在某疫苗廠領34K」。

這樣的薪資待遇，讓原po不禁感慨，「非常後悔離開電機類組，考個私校大學再洗國立碩的出路，也比生科好。」他奉勸大家若想在台灣讀生科，要三思而後行，不然就會「一日生科，終生科科」。

PO文一出，引發其他網友討論，「你當時真的不該被騙去讀生科」、「我高中同學有分數可以上醫學系，結果去念台大生科的，慘兮兮」、「好奇為什麼要待藥廠？應該還有很多選擇吧？」、「至少還有工作可以從事」、「大部分生科缺都是有BG的才有位子做」。

(中時電子報)