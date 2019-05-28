高雄市長韓國瑜6月1日即將出席凱道支持者造勢大會，演藝圈死忠韓粉「長腿姐姐」熊海靈今（28日）接受中時電子報專訪，也特地呼籲所有支持韓國瑜的韓粉、非韓粉與中間選民要為了中國民國與台灣的未來站出來，若下雨更要去，「6月1號跟熊姐凱道見，加油！」

熊海靈強調自己的國家自己救，一定要選出一個很好很好的人，認為到目前為止，韓國瑜所有表現都讓韓粉覺得是最好的。至於被問起為何會如此堅定挺韓？熊海靈也意外透露了「韓流始終不滅」的原因，她表示自己年紀大了，政治人物也看多了，自己雖沒有藍綠分界線，但認為人要有是非，「看了這麼多政治人物，韓國瑜他的真，還有他的直率不做作，而且他有親和力接地氣，這個電視上大家都知道講太多了。」

熊海靈更稱看到了韓國瑜的有魄力、敢講話，「我們希望政治人物不要是政客，應該把人民放在心中，願意犧牲自己、不要只是為了自己利益奪得高位不擇手段。」

熊海靈認為韓國瑜出來選總統乃是時勢所趨，因為他剛當選高雄市長，沒有太多經費就算了，反而還負債3千億，感嘆巧婦難為無米之炊，中央若不給韓國瑜經費，他的很多政見也難伸展。

最後熊海靈也期待在6月1號當天看到一片旗海，並再次重申若下雨，她更要去，但也呼籲所有參加的民眾別撐傘、要穿雨衣，否則容易戳到別人眼睛，「所以6月1號跟熊姐凱道見，加油！」

(中時電子報)