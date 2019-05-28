知名醫學粉專、擁有將近30萬粉絲的「美的好朋友MedPartner」日前遭小編直接PO出長文，揭露黑暗內幕，控訴創辦人、亦是太陽花名醫的柳林瑋長期以來欺騙粉絲、壓榨同仁，而自己也因為反對柳林瑋操縱言論，終於被掃地出門。

小編開頭表示「美的好朋友不告訴你的事」，說明自己是第一號員工，也是即將離職的社群小編，指控看似專業的完整醫療團隊，從頭到尾只有柳林瑋一個醫生。小編指出，曾有一位頗具抱負的年輕藥師，放棄台大醫院竹北院區的工作，遠赴台北加入團隊，卻僅三個月就在柳林瑋的威脅提告下被迫離職，至此就沒有藥師。

小編接著控訴，團隊營養師在去年四月報到，到今年三月也ˊ直，原因在於柳林瑋原本口頭答應月薪六萬，卻在營養師入職後以「不太容易找到新工作」為由，大砍到四萬元，加上今年柳林瑋的猥褻事件爆發，讓營養師心灰意冷，不想再幫柳林瑋工作而辭職，所以連營養師都沒了。

小編表示從此之後，由具備化學碩士與公衛碩士兩名寫手負責撰文，儘管沒有醫學、藥師背景，但靠著聳動的用詞，西粉效果還是很棒，「反正是匿名」。

小編說，MedPartner登記的公司名叫做「雪谷網路有限公司」，但事實上是柳林瑋獨資的公司，粉絲們訂閱付費會員的花費全都變成小編所製作的雙周電子報，無法用來報稅，但反讓MedPartner利用了出版品免稅的規定來逃稅，而這些資金全都是柳林瑋一人所使用，沒有人可以監督，也根本不是粉絲所想的「捐款做善事」。

小編指出，MedPartner堅持自己決不業配，稱自己推出產品都是為了粉絲，不是賺錢，站在監督者的立場替粉絲把關，實際上卻是柳林瑋開分身，用另一間公司當廠商，弄出一個「究是生醫有限公司」，實際上負責人卻是柳林瑋的媽媽。

小編爆料，柳林瑋最愛說的其中一句話就是「真實是被建構出來的」，因此一直在監控粉絲的留言，只要有人提出質疑，就在回覆後把留言隱藏，「反正留言的人不會知道」，與女友不斷重複此事，而自己因為反對這個做法，時常在會議中槓上柳林瑋，最後終於被趕走。

小編最後表示團隊初期時，大家都很拼命，儘管薪水不高，但相當快樂，大家也相信柳林瑋掛在口中的「為理想勞動」，然而得到初步成功後，「是你變了，還是露出真面目？」，甚至用批評非洲豬瘟與支持同婚來當作訂閱人數下降理由，批評柳林瑋「這種子虛烏有的事情怎麼可以說的這麼自然」。

針對小編在粉專的PO文控訴，很快就被刪除，柳林瑋本人則表示，這是離職員工的報復行為，並於晚間八點半左右開直播說明，但卻在直播結束後立刻把影片刪除，讓粉絲錯愕。

柳林瑋在太陽花學運中自願擔任醫生大出風頭，事後也發起公民1985聯盟、創立「沃草」更讓知名度大增，然而卻遭金主抓包侵占30萬募款，日後更爆出性騷擾、最貴葉黃素等負面事件，讓名聲降到谷底，如今又遭工作同仁大爆操縱言論、威脅同事等黑幕，可謂一波未平、一波又起。

(中時電子報)