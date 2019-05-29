以「打假」四處挑戰中國大陸各地武術名師的「格鬥狂人」徐曉冬去年與詠春拳師丁浩公開對戰，3分鐘內多次將丁浩擊倒在地，雖然戰局一面倒，但最後裁判仍判雙方平手。不過，丁浩27日公開下戰書，嗆徐曉冬害怕他的拳頭，宣稱「是男人的話，就接受二番戰」。

曾與「格鬥狂人」徐曉冬交戰過的詠春拳師丁浩再次向徐下戰書，並嗆「他怕我的快拳」。

據《南華早報》27日報導，自稱是「葉問第4代傳人」的丁浩在社群網站公布影片，直嗆徐曉冬「你還記得我的拳嗎？上次沒能KO你，算你走運，我一定要在公開擂台上打敗你、KO你，你要是怕失敗就直接承認，不要派所有的徒弟和我打，你的那些徒弟哪些是你親手教出來的？都是你從賽事上撿回來的」。他最後要求徐接受再次比賽，「別再說我用快拳偷襲你」。

報導指出，徐曉冬曾與丁浩於去年3月20日舉行過公開賽，當時在3分鐘的比賽中，可從公開影片看到徐曉冬多次擊中丁浩，還把他摔倒在地，戰局可謂一面倒。雖然最後裁判判決雙方平手，但微博上卻流傳一段丁浩賽後的訪問影片，他在片中自認為這場拳賽是徐曉冬被他打慘，「問他這兩天能不能吃飯」，引發網友砲轟。

徐曉冬自2017年花了20秒就KO太極大師魏雷，一戰成名；近期又僅花47秒，將自稱精通詠春拳及兩儀拳的「點穴大師」呂剛打得滿面流血。不過徐曉冬的狂言已引起中國大陸武術界不滿，如2017年時罵陳式太極拳傳承人陳小旺是「狗」、「騙子」，稱他先前比賽是付錢打假賽，遭陳小旺告上法庭並判決徐償新台幣21萬元並公開道歉。

不過徐曉冬雖願賠償但拒絕道歉，今年4月遭法院列為「失信被執行人」，同時還受到「消費限制」，不能上四星以上飯店，連旅遊渡假也不准，最後徐在21日才公開道歉。

(中時電子報)