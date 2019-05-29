德國高速公路日前發生一起死亡車禍，路過駕駛紛紛放慢車速想要拍攝現場，一名德國警察上前邀請民眾去看屍體，給了民眾震撼教育，成功驅離這些圍觀好事者。

你也一樣會在車禍現場圍觀嗎？德國警察這段影片可能會讓人產生不同想法。德國高速公路日前發生一起死亡車禍，路過駕駛紛紛放慢速度、搖下車窗想要拍攝，一名警察見狀，立刻上前邀請民眾來看死者，嚇得圍觀民眾趕緊離開。

根據德國媒體《地方報》（The Local）報導，德國中南部城市紐倫堡（Nuremberg）附近高速公路21日發生一起死亡車禍，47歲貨車司機當場死亡。奇怪的是，路過駕駛經過竟紛紛放慢車速，甚至搖下車窗想要拍下現場畫面，德國交通警察菲佛（Stefan Pfeiffer）見狀立刻上前，邀請其中2名圍觀民眾去看屍體。

影片中，警察以英語向第一位外國籍民眾說：「他就躺在那，你想看他嗎？」民眾拒絕，他又回：「你不想看他？那你幹嘛拍照？如果你想，你可以跟他（死者）打招呼，你想嗎？」民眾聽到這似乎愣住了，菲佛趁勢奉送拍攝交通事故罰款128.5歐元（約新台幣4,500元），還不忘送上一句：「你真丟臉！」

接著他又邀請另一名匈牙利籍駕駛，「來看看他（死者），他也是匈牙利人」，駕駛馬上拒絕並道歉，菲佛接著說，「他是你的同胞，你想看他嗎？你真是可恥。」

菲佛隨後接受當地媒體巴伐利亞廣播公司（Bayerischer Rundfunk, BR）採訪，他說會這樣邀請圍觀民眾來看死者，是希望他們能正視自己的行為，他說只是罰款就讓他們走，他很確定這些人不會得到教訓，「直接面對現實會嚇到這些人，讓他們知道這不是兒戲，而是苦澀的現實。」

在車禍現場圍觀、拍照其實很危險，除了可能阻礙救援進度，還有可能造成二次車禍。

(中時電子報)