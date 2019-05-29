醃製泡菜嗆味有夠，是不少台灣民眾日常飲食的最愛，從營養角度來看，泡菜富含乳酸菌等益生菌，是平民化的健康食物，不過，醫界卻有不同評價。醫師揭露，韓國是全世界罹患胃癌率最高的國家，原因與嗜吃國民美食泡菜的習慣有關。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師謝佳訓在「問8健康新聞網」中提到，「泡菜會致癌，其實是真的！」他表示，韓國全國的癌症大約有1/5都是胃癌，全世界第一。雖然韓國學者曾發表論文，主張韓國泡菜因為菌種關係，並不會致癌。但目前為止，癌症醫學學界基本認定泡菜與癌症是有關聯的。

謝佳訓說，近10年來，多數國家的胃癌發生比例都在下降，但韓國、日本並沒有下降趨勢，這也間接代表此種飲食文化所帶來的整體癌症影響是存在的。他坦言，泡菜本身會否導致癌症嗎？其實還真找不到證據，但泡菜因為醃製後產生的化學物質會導致細胞慢性地發炎、受傷，使得人體必須不斷替換新細胞，在身體還很好的時候就不會致癌，但若這樣的細胞一多（不斷地接觸不良的環境與食物），身體清除不掉了、或來不及清除了，就演變成癌症了。

謝佳訓不諱言地說，他本身也愛吃泡菜，醬瓜、菜脯、榨菜、大根（醃蘿蔔）等醃漬食品，但若要預防癌症，還是請少吃為妙喔！

(中時電子報)