國旗遍地開花！凱道挺韓發10萬支 韓粉怕搶嘸（影/中天新聞）

6/1凱道挺韓，倒數計時中，西門町不少賣國旗的店家，明顯感受生意變好。業者觀察，上門的消費者散客多，一次買個五到十支國旗。另外，還有不少國旗小物，像是徽章和紋身貼紙，最近銷量也都增加不少。

中天新聞報導，6/1將浩大重現上萬面國旗飄揚場面，當天主辦單位會發送10萬面國旗，不過，更多韓粉表示，怕當天領不到，所以早就已經自掏腰包把國旗買好了。

販售國旗的店家表示，明明不是國慶日，但最近上門買國旗的客人明顯變多了，很多人想要在會場中顯眼一點的話，會選擇買80x120公分大的這款。另外，手拿24x36公分大的款式也很熱銷，拿在手上揮不費力，捲起來收進背包內很方便攜帶。

來自美國舊金山的華喬也要來參加6/1凱道挺韓，更是積極參與各種跟韓國瑜有關的活動，這次也已經特別訂做了紅布條。另外還有不少國旗小物，像是貼紙、徽章和紋身貼紙，因為可以讓人任意別在衣服或是貼在身上，最近銷量也都增加不少。

許多網友也紛紛表示自己會到場支持韓國瑜，「61再現旗海」、「國旗早就準備好了，帽子也買好了，雨衣也要記得帶」、「合力送國旗回總統府！」、「自備小國旗2份+雨衣1份。6/1台北凱道見^^」、「中華民國的國旗那麼好看，但是我們居然要靠韓國瑜才看得到？」、「61凱道見，全家大小一起去」、「韓粉大集結👍👍」。

(中時電子報)