勞動部長許銘春27日在立法院衛環委員會回覆民進黨立委劉建國質詢時表示，本屆任期內基本工資要達到3萬元比較難，希望能否在蔡總統任期內，包含連任任期內努力加速完成。

中央社報導，立法院衛環委員會27日安排勞動部部長許銘春就「蔡總統就職3周年揭示台灣進步十個關鍵字與提升勞工權益之關聯性」等議題，進行專題報告，並備詢。

許銘春表示，要不要調漲、調漲多少，是基本工資審議委員會的職權，「我站在勞動部的立場，當然希望可以朝加薪方向來走」。

許銘春也說，比較難用規劃來說，「但是希望能不能在蔡總統任期內，包括連任任期內完成」。

許銘春說，本屆內比較難，因為一年要調到3萬元比較難，是「希望努力啦」、「盡速加快腳步」。

對此，PTT八卦版網友狂噓，「誰信？」「調到3萬哪天你家長輩生病需要請外勞你就別靠北」、「可以得諾貝爾獎了」、「選舉到囉」、「要做不用等連任」、「選完又變資進黨了」、「蔡英文要拼諾貝爾奬」、「還騙啊」！

(中時電子報)