38歲香港女星姚子羚日前被爆偷吃閨蜜、混血女模蔡宛珊（Sarika）的夜店董事老公Raymond，甚至還有親密床照外流，沒想到最近又傳出疑似有她的性愛片在網上瘋傳，令她不得不跳出來澄清影片主角不是自己，昨（27日）她就在IG表達無奈心聲：「我只是個普通人」。

日前爆出和Raymond的床照外流，姚子羚表示自己也很震驚，且不知何時被拍的，沒想到近日又瘋傳一段疑似姚子羚的性愛影片，讓她忍不住出面否認是片中主角，無奈說：「我要回應的事已經回應過，片段裡面的人並不是我！多謝大家關心。」

對於近來被一連串是非纏身，姚子羚27日就於IG吐露真實心聲：「放下藝人的身份，我也只是個普通人。我沉默；並不代表我畏懼。我不逐一解釋；亦不代表是事實的全部。世事豈能盡如人意；但求無愧於心。」並感謝這段時間一直相信自己的親友、同事和粉絲，「我會一如既往，努力工作，去報答愛我的每一位」，一番正能量喊話吸引不少圈內好友和粉絲前來留言為她打氣加油。

(中時電子報)