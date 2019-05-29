未來的直升機主流V-280

大陸近年來軍備的發展呈現多頭併進之勢，直升機的發展卻明顯落後於其他武器。陸媒分析稱，美軍剛測試成功的V-280「勇猛」(valor)傾轉旋翼機技術領先全球，還在追趕美軍黑鷹直升機的中共直-20武裝直升機尚未服役，已經落後了整整一代，顯示美中的直升機技術差距已高達40年之遙，要追趕美國還有長路要走。

，直升機是第二次世界大戰之後才開始受到重視與發展，近數十年來的區域性戰爭形態與發動機技術的發展，讓直升機成為區域戰爭中極受倚重的武器。中共軍方大力發展軍備時，期望直-20能將大陸武裝直升機推上一個快速發展的道路上，但至今仍困難重重。

大陸積極發展武裝直升機，但仍難追趕美國直升機技術優勢。圖為被稱為陸版黑鷹的直-20。（圖／網路）

《新浪軍事》報導指出，美軍在武裝直升機領域的發展有獨到之處，一直居於領先地位，最近測試成功的V-280傾轉旋翼機無疑代表了新一代武裝直升機主流發展方向。這架由知名直升機製造商貝爾公司開發的V-280傾轉旋翼機，才剛對外宣布完成多項關鍵測試，包括偏航操作的低速試飛、低速橫搖和俯仰等一系列飛行試驗，並最終完成了美國陸軍所規定的一級敏捷目標，至此也就意味著，該機的最大問題被解決了！

報導引述美國《航空周刊》指出，根據已經公佈的技術指標，V-280傾轉旋翼機無論是在飛行速度，還是在低速機動性上都已經達到並且超越了美軍之前的黑鷹系列武裝直升機。其優異的性能最終脫穎而出，成為美軍聯合多功能技術驗證機（JMR-TD）項目和「未來直升機」的頭號種子機型。甚至可以說，它已成為美國目前最先進的傾轉旋翼機技術的集大成者。

報導說，由於V-280的特殊整體構造，最高時速可達520公里，最大航程3890公里，技術指標完勝傳統的武裝直升機。在美國陸軍最新的規劃當中，V-280專案已成為新一代美國陸軍主力直升機，而它的上一代主力機型就是大名鼎鼎的黑鷹系列。黑鷹直升機1974年誕生，一直是世界上最為優秀的武裝直升機之一，40多年來沒有任何一個國家可以對其進行仿製，其中最大困難就是發動機。

報導指出，美國的新一代直升機專案開發得有聲有色，然而大陸直-20卻才剛剛完成了相關研發，粗略算來，國產直-20比美國黑鷹直升機晚了將近40年。儘管直-20的綜合性能要比早期的黑鷹直升機優秀，但是伴隨著V-280等新一代直升機的誕生，大陸在直升機領域研發還落後美國很多，幾乎是整整一代。

(中時電子報)