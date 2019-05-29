張書豪與陳妤一同開漢堡店培養好感情。

王彩樺（右）情義相挺客串演出。

歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》每週三於愛奇藝台灣站、台視及東森綜合台播出。本週將播出張書豪與陳妤一同開漢堡店，兩人開發漢堡過程中，總覺得少了一個味道，張書豪請來能穿越時空關鍵人物李李仁幫忙，終於找到了昔日拍拍手漢堡店員工素貞阿姨(王彩樺 飾演)。

王彩樺翻出當年陳妤爸媽留下的漢堡食譜，陳妤看到自己媽媽寫的筆記本很是感動與王彩樺相擁而泣，儘管只有一場戲讓人印象深刻，王彩樺表示：「這次只客串一天，其實我還是會緊張怕演不好，過去曾和導演合作，很感謝他給我這個機會，導演給演員很大的空間發揮，讓我演的時候很自然放鬆。」王彩樺首次和張書豪、陳妤合作，對兩人讚譽有佳：「書豪很會演、型好顏質高，戲很細膩；陳妤她很可愛戲也好，我們合作這場情感戲她揣摩相當自然生動，這小女孩無可限量。

劇中張書豪陪陳妤來找王彩樺，當張書豪自我介紹名叫汪大樂，王彩樺開玩笑：「是汪汪汪的朋友汪大樂，怎麼這麼可愛的名字」笑問是陳妤男朋友嗎？雖兩人趕緊澄清張書豪只是漢堡店的股東，但王彩樺仍賊笑得對陳妤說：「和男友一起創業很好。」兩人雖非男女朋友，事後陳妤開心大喊張書豪「男朋友」，讓張書豪擔心被誤會求饒別再叫，陳妤更笑他：「該不會要和我告白。」最後陳妤找到爸媽當年製作的漢堡味道喜極而泣，抱著張書豪說謝謝。

此次與張書豪合作，陳妤表示：「書豪私底下就像一個大哥哥，特別照顧我，有時候情緒可能會卡著，他也會安慰我和我聊人生的一些故事，不過最開心還是因為跟他打電動變很強（哈哈哈）。」張書豪戲外和陳妤因遊戲更熟，近日IG上流行眨眼遊戲，張書豪更破遊戲創始者分享中全世界紀錄最高745分，還開直播教學，網友笑回：「張書豪完全是認真魔人。」

(中時 )