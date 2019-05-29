葛兆恩。

黃西田父女。

中天綜合台36頻道《小明星大跟班》5／29晚10點將播出主題「爸媽大考驗！你真的了解孩子嗎？」，邀金友莊、黃西田、王中平、梁佑南分別帶著孩子葛兆恩、黃露瑤、韓靖、方琦等一同上節目，爸媽將在節目中與孩子進行猜題測驗，看看家長們究竟了不了解自己的寶貝。

黃露瑤率先抱怨，認為爸爸黃西田完全跟自己不熟，都要問媽媽才知道小孩的狀況，主持人吳宗憲則安慰她「妳這樣還好啦！我要知道我兒子的消息，我還要看報紙耶！」Sandy也接著虧弟弟「還要看臉書打卡，才知道他人在哪裡呢」。

親子大考驗題目包括「孩子的初戀、初吻發生在幾歲」，身為四個孩子的爸，憲哥馬上信心滿滿地說「我的孩子只要有人在追的時候，我就一定都知道。」Sandy無奈說「而且他一定要吃到那個巧克力，巧克力拿回家，他說誰送的，我吃吃看！然後展開身家調查，對方家裡做什麼的？」不僅吃掉同學送給女兒的巧克力，憲哥還奪走女兒的初吻，Sandy自曝「國中那一年某個情人節，去補習前他帶我去吃麵，我就說『爸爸今天是情人節耶！』他馬上轉過來抓著我的臉，親下去，笑說『你的初吻被我奪走了哈哈哈』」讓Sandy當場傻眼。

已故藝人高凌風獨子葛兆恩，被問到「孩子從小到大遇過最難過的事」，心腸軟的他自曝竟是「小時候養的蠶寶寶死掉」，媽媽金友莊也憶起「他還把牠用樹葉包起來放在枕頭底下，然後邊睡邊啜泣」，葛兆恩說「我哭了一整天，還把牠放在暖爐希望牠復活，因為我知道牠是冷死的」，但同樣的題目媽媽卻猜兒子的答案應該會是「爸爸過世」，葛兆恩看到後默默點頭說「那不一樣，那是心中永遠的痛」。

黃西田女兒黃露瑤出道後跨足歌手、演員，但回憶起「從小到大最難過的事」傷心透露，小時候父母北上作秀，不能與父母同住讓她很受傷，「那時候我是在南部給外婆帶，爸媽只要來南部工作就會來看我，每次他們要離開時我一定會又哭又鬧，所以他們都趁半夜我睡著後，偷偷開車走。」黃西田也心疼地說「到小學三年級時我們發現，女兒因為想我們，會焦慮地拔頭髮！」直到發現女兒頭上出現了圓形禿，才趕緊將女兒接回身邊一家團圓。

中天綜合台36頻道週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時 )