張秀卿。

張秀卿（右起）、楊繡惠、賴慧如、杜力、高蕾雅與男主持人邵大倫在年代《MUCH金點秀》分享婚歌手趣事。

楊繡惠、賴慧如、高蕾雅及杜力日前上年代《MUCH金點秀》，以過來人的身分分享婚禮歌手趣事，楊繡惠爆料多年前曾為沈玉琳朋友主持婚禮，沒想到當天竟有違法脫光光的「豔舞」表演，楊繡惠擔心被抓去關，艷舞表演開始就躲下台，卻見沈玉琳忘我地在台上接受舞者上下其手，楊繡惠說：「玉琳哥他多享受啊，我嚇得要命」，她在台下焦急吶喊「快死了，警察要來了（台語）」催促沈玉琳下台，果然不到3分鐘就有警察趕到，讓楊繡惠直呼救了沈玉琳。

原住民歌手高蕾雅則回想姊姊曾參加了一場3天2夜的婚禮，「酒是一卡車一卡車的載進婚禮現場」，甚至隔天一早有人吹哨吶喊「起床！繼續喝！」姐姐嚇到撥電話回家求救，讓她相當難忘。張秀卿聽聞婚禮喝酒話題，輸人不輸陣，自虧第二次結婚時用高跟鞋接酒喝，誇張舉動嚇壞眾人，還被邵大倫虧「再婚的捧花沒人敢接」，楊繡惠則在一旁誇張自嘲拿了3569次捧花也嫁不掉。

張秀卿即興表演了成名曲〈車站〉改編版，輕快的節奏搭配舞步嗨翻錄影現場，只見她興致高昂作勢掀裙，嚇得楊繡惠說：「我好怕，大摳人（台語）很會流汗，會有臭酸味。」張秀卿憶起當年婚禮表演趣事，新娘媽媽主動邀請她唱葉啟田名曲《內山姑娘要出嫁》，張秀卿一路演唱帶嗨現場氣氛，就在副歌最精彩的時候，一句「出內山啊～嫁別人」歌詞，讓新娘媽媽傻眼，也讓台上的張秀卿尷尬到無地自容。本集將於5／29播出於年代MUCH 38頻道播出。

(中時 )