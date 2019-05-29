一名即將屆滿14歲的少年只要尿尿就疼痛不已，於是跟著一樣未滿14歲的小女友前往就診，醫師將少年褲子脫下後，發現尿道口早已化膿，判斷是淋病，一問之下才知道，原來少年的小女友不僅跟男友發生過關係，更曾經幫其他男同學口交過，性病就這樣傳染給男友。

根據《自由時報》報導，泌尿科醫師李嘉文分享自己看診經驗，他說幾個月前準備拉下鐵門時，突然有名少年騎著機車、載著女友前來診間，少年臉色相當糟糕，一進診所就直說自己尿尿的時候疼痛不已，李嘉文一聽馬上就問「下面有沒有分泌物」，少年也點頭承認。

李嘉文判斷事情不單純，於是請少年脫下褲子，一看不得了，內褲上沾滿了黃綠色的膿，便問少年有沒有發生過性行為，少年坦承後，李嘉文看了一下資料，覺得驚訝不已，因為少年竟然只是快滿14歲的國中生。

覺得事情不簡單的李嘉文，便將這對小情侶分開「訊問」，少年不解表示，自己跟女友炒飯時，都有做好安全措施，不解為何還會中鏢。李嘉文接著詢問女友後頓時恍然大悟，原來是這個小女友不僅跟男友發生關係，還曾幫其他疑似染有淋病的男同學口交，之後與男友發生關係時，也是先幫男友口交，之後才戴套開始辦事，男友當然中鏢。

事後兩人共同接受治療、服用藥物，才治好性病。李嘉文表示性愛的時候除了保險套外，最好也要戴上「口交套」，以防萬一，或者將一般保險套外層的凝膠清除後取代口交套。

李嘉文最後強調，男性染上淋病後，尿道炎症狀明顯，因此執業泌尿科的他已經遇過不少類似案例，而女性因沒有明顯症狀，所以常染上而不自知，也不會到醫院就診，但恐會引起輸卵管阻塞，造成不孕症。李嘉文也說，這對小情侶是他看診以來，所碰過最年輕的病例。

(中時電子報)