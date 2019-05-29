今（29日）鋒面由北往南通過台灣地區，各地有短暫陣雨或雷雨。（林宜靜 攝）

外出帶把傘！今（29日）鋒面由北往南通過台灣地區，各地有短暫陣雨或雷雨，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率。另今天北部、東北部偏濕涼，低溫22度。

今日鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但整體來說越往南靠近鋒面越不穩定，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率。

受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約25～26度，其他地區高溫約27～31，各地低溫22～24度。

紫外線方面，今日北北基、桃竹、宜蘭、連江和金門為中量級外，其餘皆為高量級。

此外，中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級的強陣風

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

(中時電子報)