端午節3天連假即將到來，計畫好去哪呢？來台南走走吧！除觀賞的龍舟競賽，初夏的台南隨處可見阿勃勒黃金雨景觀，同時也是蓮花即將盛開的季節，更有多樣端午節限定玩樂活動可以選擇，歡迎全國民眾端午節來台南體驗獨特的季節風景，度過不一樣的端午假期旅行。

安平運河龍舟競賽。（圖取自「台南旅遊網」官網）

【2019國際龍舟錦標賽】

「台南市國際龍舟錦標賽」（6/3-6/7）將在安平運河盛大啟程開划，台南的端午龍舟賽除了是台灣歷史最悠久的龍舟活動，賽前遵循古禮舉行龍舟點睛儀式。競賽更特別選擇在夜間舉辦，民眾可觀賞星光炫麗LED燈飾的龍舟船身，現場還另外安排搖滾之夜、舞團表演、美食攤位、手做DIY及獨木舟體驗等周邊活動，讓傳統的節慶融合創新題材，歡迎遊客到安平河畔共襄盛舉。

白河蓮花美景。（圖取自「台南旅遊網」官網）

【2019白河蓮花季】

端午連假正是白河蓮花陸續盛開的時節，「2019白河蓮花季」（5/18-8/16）除了安排精彩豐富的採蓮子體驗、荷扇彩繪、文創DIY、體驗小旅行、集章換好禮、攝影比賽等系列活動之外，坐在蓮王荷葉上打卡拍照和吃蓮子大餐！到白河欣賞蓮花池，還可順訪東山175咖啡大道品咖啡香，探訪台灣30大經典小鎮之一的後壁。臨近的白河林初埤、白河7-11新蓮鄉門市、後壁無米樂旅遊服務中心、小南海風景區等地皆設有觀光T-Bike站點可供民眾租借，騎乘單車漫遊更能感受台南在地農村獨特面貌。最後，觀光旅遊局與您分享秘境，經過6年養護的白河蓮鄉自行車道阿勃勒黃金雨林道，今年大盛開，現在來白河剛好可以盡享蓮花、阿勃勒、綠色隧道等美景！

白河「蓮鄉自行車道」兩旁的阿勃勒正開滿黃金花海。（圖取自「台南旅遊網」官網）

【初夏必賞黃金雨】

初夏也是觀賞阿勃勒花景的最佳時機，台南整座城市隨處可見阿勃勒黃花滿樹綻放！漫步欣賞虎頭埤生態之美，並走訪台灣第一間蟋蟀館認識鬥蟋蟀文化，隨手拿著鳳梨橄欖冰、鳳梨冰茶消消暑，烤肉區、釣魚區、露營區、住宿與餐廳一應俱全，大小朋友可一起騎著單車遊湖、乘船賞景、滑水道戲水等。湖面風光欣賞不過癮的闔家朋友們，可以到訪素有珊瑚潭美譽的烏山頭水庫，近日園區黃金雨美景吸引遊客目光，也聚集許多攝影愛好者取景，園區內有適合全家大小共同乘坐的太陽能動力載客小船，結合專業導覽解說，絕對是遊覽水庫風光的特別體驗，黃澄澄的花海點綴藍天，不同角度怎麼拍怎麼美！

【市集美食搖滾樂】

府城限定音樂季！第二度舉辦且由在地發起的「2019甘噪祭」（6/7-6/8）即將於端午連假在台南閃熠登場，在海安商圈，經典美食齊聚街區之處展開全新計畫，期間限定海島市集、在地領銜數十組音樂演出者、攤販美食餐車大集合，準備好在古都大顯身手，愛音樂的朋友，這個行程一定要納入清單的！

台糖尖山埤江南渡假村好好玩！搭乘古色古香畫舫遊湖賞美景。（圖取自「台糖尖山埤江南渡假村」Facebook）

【多元吃喝玩樂GO】

台南各大觀光景點也推出多樣限定端午節系列玩樂活動，走馬瀨農場推出慶端午門票優惠價、包粽體驗趣及豐富異國特技秀演出。台糖尖山埤江南渡假村推出水陸獨享專案，提供獨角仙探險及獨木舟體驗超值優惠價。南區灣裡社區推出歹銅古社市集，不論手創、異國、懷舊、美食等攤位及街頭表演應有盡有。奇美食品幸福工廠也推出端午親子包粽樂特別企劃，跟寶貝們一起應景一下。

來「奇美食品幸福工廠」瞭解包子、鳳梨酥的製作過程！（本報系資料照）

搭配交通部觀光局春遊專案，台南在5、6月也加碼祭出物超所值的豐富旅遊內容，不論是自由行住宿補助、團體旅遊獎助、還有台南大阪及台南香港來回機票好禮走！歡迎全國民眾端午假期把握機會安排來台南消暑旅行，夜間看龍舟、白天體驗這座花都城市的無限魅力。

(中時電子報)