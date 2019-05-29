韓國瑜小內閣用人唯才，高市農業局長由前嘉義縣副縣長吳芳銘出任，獲各界許果真不分藍綠。韓認為吳芳銘具行銷能力，能協助他一起將高雄農民把農產品賣出去。果然，韓國瑜上任後，吳芳銘常在臉書曝光高雄農產品外銷情形，也要大家一起來當高雄農夫，如何體驗農村的活動照片。最近，他PO出一張白花自瓦礫岩石中逆境成長的照片，許多眼尖的網友秒懂隱喻，覺得該形容可以套用在韓國瑜與局長的身上。

吳芳銘說，他會決定來高雄，主要是想要有空間做事，讓台灣的農業更好，至於黨派，現在都不是重要的思考。吳芳銘說，「東西賣得出去，聽起來很簡單，卻是最大的挑戰！」他認為「通路是王」道理不變。

吳芳銘常常會在臉書分享高雄農產品又出貨了、賣多少數量與多少錢的好消息。此外，他也常感性PO文，節錄一段來自哲學家、文學家等名人的話，作為正能量文章分享。

吳芳銘28日時分享一張白花不畏困境，仍從岩石縫隙中茁壯生長，怒放的美姿，讓吳芳銘因此在PO文中寫道：「人生正如種子不落在肥土，而是落在瓦礫岩石中，再逆境成長。有生命力的種子，絶不會悲觀和嘆氣，因為有了阻力，才能以韌性磨煉出堅強的生命力。」

PO文一出，馬上有眼尖的人發現這段話很隱喻，認為能貼切點出韓國瑜以及其市府團隊的表現。紛紛秒懂說，「韓市長正處在逆境中，以韌性磨煉中堅強」、「韌性... 喜歡這字眼」、「韓市長的寫實啊，吳局長加油！」、「高雄市政建設，如逆水行舟」、「期待在韓市府團隊努力之下，必能開花結果」、「讓高雄開出了美麗的花」、「用難修能力，用苦修智慧」、「絕地逢生」、「6月1日挺韓見」。

吳芳銘分享一張白花從岩石縫隙中茁壯生長的照片，指出「有生命力的種子，絶不會悲觀和嘆氣，因為有了阻力，才能以韌性磨煉出堅強的生命力。」（圖/翻攝自吳芳銘 FB）

(中時電子報)