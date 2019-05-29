全球局勢動蕩不安，各國競爭力比一比！瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）5月28日公佈2018《世界競爭力報告》，去年榜首美國跌至第3，由新加坡奪得第1，香港則保持同樣第2，而台灣則比去年進步1名，整體競爭力居全球第16名。

據IMD最新公佈的《世界競爭力報告》，在全球63個國家、地區中，2019年世界競爭力的前十強依序為：新加坡、香港、美國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、愛爾蘭、丹麥、瑞典、卡達。

在台灣部份，今年總體排名第16，較去年上升1名，自2015年以來，近5年台灣的總體排名分別為第11名、14名、14名、17名及16名。

IMD評比有4大類項目，分別是「經濟表現」、「政府效率」、「企業效能」及「基礎建設」4項競爭力因素對各經濟體作評估。

其中台灣在「企業效能」從全球第20名上升至第14名，「基礎建設」也上升3名至第19名，在「政府效能」台灣維持在第12名，至於「經濟表現」自第14滑落至第15。

在亞太國家方面，除新加坡居冠、香港第2名，大陸位居亞太第3，台灣第居亞太第4，領先澳洲、紐西蘭、馬來西亞、泰國、南韓及日本。

(中時電子報)