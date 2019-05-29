@中國時報

●在國民黨團強力杯葛，藍綠數度爆發肢體衝突下，立法院昨(28)日仍以65張同意票通過中選會主委李進勇人事案。混亂場面的另一頭，中選會委員張淑中因無法認同李進勇人事案，昨日辭去委員職務，行政院亦火速准辭。

●陸軍第六軍團裝甲第542旅28日下午進行漢光演習時，1輛中型戰術輪車疑似突然失控，撞上營區內路旁廢棄崗哨，車上15名官兵送醫，其中4人有骨折、氣胸等傷勢，再送往竹北東元醫院救治後轉送龍潭804醫院，所幸均無大礙，事故原因由軍方調查中。

●民進黨初選陷僵局，蔡賴2派今天中執會上將再度交鋒，外界推測可能上演「表決戰」，前行政院長賴清德28日上午在林口表示，希望不會演變成這樣的情形，並堅持尊重黨的制度，直言若更改初選辦法，民進黨會失去社會公信力，喊話黨中央，「千萬不要修改初選辦法。」

●民進黨今（29）日將再召開中執會議決總統初選事宜，蔡賴粉絲擬動員前往「關切」，蔡陣營昨天呼籲支持者秉持「三不原則」，避免不必要的衝突。民進黨主席卓榮泰也強調，會用盡一切努力維護黨內的民主程序，希望支持者不用前來關心。

@旺報

●世界第一高峰聖母峰近日因登山者太多，山路過於擁擠，十天內已造成最少11名登山者死亡，儘管有登山界人士要求管制登山人數，但尼泊爾政府依然不為所動，表示不會因此改變發出登山許可證的機制。

●綽號「三條魚」的台灣女性登山家詹喬愉，兩周前才登上全球第5高峰馬卡魯峰（Makalu），尼泊爾時間27日凌晨3時16分，她又成功登上世界第一高峰聖母峰，在短短兩周內就征服兩座超過8000公尺以上高峰。

●在聖母峰山底下，有一群「靠山吃飯」的大陸年輕人，以青藏高原為平台實現自己的夢想。25歲的藏族青年索朗次仁是在聖母峰腳下土生土長的孩子，從國中開始就有登上世界之巔的夢想，2010年報名西藏登山學校並順利學成，最終在2016年登上聖母峰。

●來自廣東的關嫻是「90後」，今年僅有28歲，但她大學時已經走遍大陸30個省分，只剩西藏沒去過。關嫻2016年來到西藏拉薩經營客棧生意，心頭總想著，有一天一定會登上聖母峰，但在世界之巔被求婚，可出乎意料。

@工商時報

●MSCI明晟半年度權重調整28日盤後生效，加權指數最後一盤急跌33點，驚爆778億元甩尾量，成交值占比高達五成則創歷史新高紀錄。法人指出，台股本次在MSCI全球新興市場指數權重大降0.51個百分點，但成交值急凍，被動型基金甩尾賣壓未能一日去化完畢，且摩台指30日結算，預料今明兩日台股難逃震盪...

●全球市值最大虛擬通貨比特幣周一盤中飆漲逾12％，讓5月來不斷加溫的整體虛擬通貨多頭氣勢更旺，即使比特幣周二盤中由紅翻黑，但專家仍認定虛擬通貨寒冬已結束，比特幣可望本周就升破一萬美元大關。

●環保署環評小組28日歷經逾3小時的討論，終於初審通過台電的「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」，經濟部與台電在環評會議中承諾，未來將在每年10月至隔年3月的秋冬空污季時，停止運轉兩部廠內既有燃煤機組、且燃煤1、2號機組將提前至2023年底除役。

●中央銀行公布第一季國銀存放款加權平均利率各為0.56％和1.88％，其中存款利率小幅上揚0.01個百分點，放款利率下滑0.02個百分點、再創歷史新低，一來一往，利差縮小至1.32個百分點，創逾十年新低水準，顯示銀行靠利差獲利，愈來愈難賺了。

(中時電子報)