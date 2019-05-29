一名不愛喝水的男大生，服用感冒藥時只喝一小口水即躺下休息，未料隔天胃痛嚴重，就醫後發現是胃潰瘍出血。醫生說，有些藥物的酸鹼性較強，如果水喝不夠多，藥物會沾黏食道或胃黏膜上，嚴重時可能潰瘍。衛福部食藥署則表示，甚至有穿孔破裂導致死亡風險。

食藥署表示，部分藥品具有侵蝕性，像是四環黴素膠囊呈酸性，若服藥後立即躺臥，藥品可能沾黏在食道黏膜上，當包裹於藥品外表的膠囊或膜衣等特殊劑型溶解後，會造成接觸性黏膜灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔破裂而導致死亡，尤其像口腔、食道等黏膜較薄的部位。此外服藥後躺臥，也可能增加藥品或所搭配的水嗆入呼吸道的風險，造成呼吸道損傷或是感染，甚至發生阻塞而窒息。

該署建議，服用藥品時，能以站姿或上半身直立的坐姿方式，最好是搭配200cc以上的開水吞服藥品，但病人若有吞嚥方面的問題，可再搭配更多的水服藥，以避免藥品沾黏於食道上造成灼傷，並且順利達到胃腸道，以利身體吸收。

食藥署強調，有些特定藥品，如雙磷酸鹽類，更要求患者服用後需保持上半身直立超過30分鐘；另外有些特殊劑型的藥品，如舌下錠的硝化甘油，則非以吞服的方式，且使用後可能會發生暈眩，建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。

(中時電子報)