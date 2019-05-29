大買F-35 日將加劇亞太軍備競賽 07:392019/05/29 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍F-35A戰機在猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）上空形成編隊的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日將採購105架美F-35戰機 早在去年12月，日本便在新《防衛計畫大綱》中宣布，將採購百架F-35「閃電」（Lightning）戰機。而美國總統川普這次訪日證實，東京已決定，將向美國大買105架F-35戰機。 據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，分析家警告，這可能進一步加劇亞洲的軍備競賽。川普在迎賓館赤坂離宮強調，這項採購將使日本擁有比美國任何盟友都大的F-35機隊。 (中時電子報) #F-35 #日本 #閃電戰機 #美國 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 真相大白 F-35首摔是製造瑕疵所致 09:122019/05/13 軍事 搶加大單！超級大黃蜂3要和F-35別苗頭 12:522019/05/18 軍事 空中巨獸 衛星照曝俄隱形無人機 10:552019/05/22 軍事 32架！波蘭急購F-35部署俄後門 13:592019/05/22 軍事 雷達大升級 美F-18見幽浮頻現 07:552019/05/28 軍事 軍事熱門新聞 美V280 vs.陸直-20 陸媒：直升機技術差距40年 - 軍事 有影》首曝光 漢光演習戰機國道起降 空拍畫面震撼登場 - 軍事 彰化戰備道戰機起降 空軍F-16V首亮相 - 軍事 針對殲20？ 美F35C武器升級將登航母戰備 - 軍事 從B升級到V 兩次國道起降都是她… - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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