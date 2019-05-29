日將採購105架美F-35戰機

早在去年12月，日本便在新《防衛計畫大綱》中宣布，將採購百架F-35「閃電」（Lightning）戰機。而美國總統川普這次訪日證實，東京已決定，將向美國大買105架F-35戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，分析家警告，這可能進一步加劇亞洲的軍備競賽。川普在迎賓館赤坂離宮強調，這項採購將使日本擁有比美國任何盟友都大的F-35機隊。

(中時電子報)