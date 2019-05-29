國民黨內總統初選競爭激烈，高雄市長韓國瑜首場總統初選造勢大會「決戰2020．贏回台灣」，預計號召10萬人、6月1日在總統府前凱道舉行，韓國瑜也允諾出席。對此，前桃園縣府民政局長邱德順直言這將是「生死門」，他也認為韓國瑜若參選2020，勢必要想出更有說服力的政見，不能還是高雄發大財等口號。

韓國瑜鬆口願角逐2020後，近期就傳出中部韓粉準備在6月22日在台中舉辦挺韓大會；在此之前，因韓流快速擴張，首場韓國瑜初選大造勢已敲定6月1日登場，且定名為「決戰2020．贏回台灣」。

據中評社報導，邱德順指出，韓國瑜沒有在台北舉辦這麼大場造勢，現在目標是十萬人次，勢必要擠爆，甚至要超越當初競選高雄的三山造勢盛況，否則韓國瑜聲勢，就會開始往下掉。

韓國瑜若代表國民黨參選2020，邱德順認為韓勢必還要想出更有說服力的政見。去年九合一選舉掀起的韓流，讓大家習慣吃重鹹，怎樣更成功帶動庶民經濟？不可能還是高雄發大財等口號。

邱德順提及，他參與多場大選，深知國民黨最終還是提名韓國瑜，因為聲勢最大，但是提名時也就是夢醒時，韓國瑜勢必要經歷孤獨行走，因為初選結果出爐，除非國民黨真團結，輸的人願意挺贏的人，不然競選團隊還是會歷經一段磨和期，尤其韓國瑜根本沒團隊，內部意見分歧，光內部整合還會內耗。

(中時電子報)